Экс-пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя дал интервью официальному сайту «Формулы-1». Беседа состоялась еще в прошлом году, однако темы, на которые рассуждал колумбийский гонщик, по-прежнему остаются актуальными: он говорил о психологической слабости пилотов, о сильнейших гонщиках нынешнего времени, а также о претендентах на победы в 2017 году.

О сильных соперниках

Я многому научился, когда выступал вместе с Ральфом Шумахером. Он был очень быстрым. Но, думаю, европейские гонщики в психологическом отношении очень слабые. Понимаете, их легко можно вывести из равновесия. Это было и тогда, это происходит и сейчас.

Когда все идет как надо – они сильны. Посмотрите на Льюиса Хэмилтона: если он побеждает, то его невозможно остановить. Но как только что-то идет не так, то все обрушивается. И если бы разрывы между болидами были меньше, то победителей в гонках было бы больше.

А вот Михаэль Шумахер был одним из немногих психологически устойчивых спортсменов. Да, он тоже иногда давал слабину, но все равно оставался сильным. Что касается Ральфа, то его почти невозможно было опередить, но в определенные моменты с ним можно было справиться. У всех нас есть слабости – надо лишь их найти.

О раннем уходе из «Формулы-1»

Ни секунды не сожалел об этом. Да, было бы приятно завершить сезон-2006, поскольку мы доработали новую подвеску, над которой трудились очень долго и с которой могли стать намного быстрее. Но нет, вышло иначе, и я не жалею.

О нынешних пилотах

Высоко ценю Себа Феттеля – он один из наиболее цельных гонщиков, как и Фернандо Алонсо. Оба они – одни из лучших. Льюис тоже здорово выступает – у него, конечно, лучшая машина, и поэтому очень легко решить, что тот, кто выступает на такой машине, тот лучше остальных. Но возникает вопрос: когда болид не самый быстрый, то как справляться с трудностями? Фернандо и Себастьяну, кажется, это удается лучше.

О Ферстаппене

Думаю, Макс очень хорош. Он постоянно на слуху, потому что совершает агрессивные маневры, атакует и поэтому иногда совершает ошибки. Но привлекать всеобщее внимание – это не плохо.

О претендентах на титул в 2017 году

В их числе будет «Мерседес», но было бы здорово увидеть также «Феррари», «Ред Булл» и даже «Уильямс». У «Макларена» тоже есть все, чтобы вернуться на вершину. Не думаю, что они будут выигрывать гонки, но я бы хотел, чтобы «Макларен» включился в борьбу с «Феррари» и «Ред Булл».