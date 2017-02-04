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    F1i: «Бентли» может создать команду в «Формуле-1»

    Теги Формула-1 Фольксваген

    Согласно информации F1i, руководство «Фольксвагена» может рассмотреть возможность прихода в «Формулу-1» после смены владельцев гоночной серии и создание команды под брендом «Бентли».

    Год назад президент и исполнительный директор «Бентли Моторс», «Бугатти», а также бывший руководитель автоспортивного подразделения «Фольксвагена» Вольфганг Дархеймер неоднократно заявлял, что компании не интересен вариант с созданием команды в «Формуле-1».

    Тем не менее, совсем недавно Дархеймер отметил, что компания может передумать и действительно не сбрасывает со счетов подобную возможность.

    Предполагается, что приход в «Формулу-1» в данный момент может положительно сказаться на репутации «Фольксвагена» после недавнего скандала в США, в свете все более широкого использования в «Ф-1» «зеленых» технологий.

    «Мы действительно оцениваем такую возможность», – цитирует Дархеймера F1i.

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