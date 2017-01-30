Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что «Формула-1» должна продолжать развивать гибридные технологии двигателей.

С момента вступления в 2014 году в силу нового регламента, касающегося моторов, «Мерседес» завоевал три чемпионских титула, а также три Кубка конструкторов, выиграв подавляющее большинство гонок за три года.

«Мы должны понять, как добиться еще большей мощности от этих гибридных двигателей. «Формула-1» – самая скоростная лаборатория в мире, и мы не должны сдаваться.

Возвращение к громким атмосферным двигателям будет ошибочным ходом в мире, где через 10 или 15 лет все моторы будут электрическими», – цитирует Вольффа Allgemeine Sonntagszeitung.