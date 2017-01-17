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    Заместитель гоночного директора ФИА: «Новые болиды будут проходить скоростные повороты на 40 км/ч быстрее»

    Теги ФИА Формула-1 Лоран Мекьес

    Заместитель гоночного директора ФИА Лоран Мекьес рассказал, что Федерация направит на все автодромы запросы провести модернизацию, необходимую для принятия гонок, поскольку по данным симуляций ФИА скорость болидов в некоторых скоростных поворотах должна будет повыситься на 40 км/ч.

    «Мы попросили каждую команду предоставить данные симуляций работы с болидами 2017 года. Мы использовали данные этих симуляций, чтобы провести собственную. В итоге мы провели симуляции на каждой трассе, и данные говорят о значительном увеличении скорости прохождения поворотов.

    Скоростные повороты будут проходиться вплоть до 40 км/ч быстрее. В результате мы направим запросы на каждый автодром, чтобы провести соответствующие обновления треков, этот процесс еще продолжается.

    Пока не все трассы получили такие запросы, но в итоге обновления будут проведены везде. В Мельбурне все будет нормально», – цитирует Мекьеса motorsport.

     

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