Илья Иванюк: «Надеюсь, что Игры дружбы пройдут в июне 2025 года. Начинаю готовиться к сезону с прицелом на этот старт»

Легкоатлет Илья Иванюк надеется, что Игры дружбы проведут в 2025 году.

2 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом отложил проведение Игр дружбы до особого распоряжения.

«Не скажу, что испытал большое разочарование, когда понял, что в этом году Игр дружбы не будет. Все шло к этому, я стал сомневаться еще во время Игр БРИКС, где лично ждал более сильных иностранных соперников.

Надеюсь, что Игры пройдут в июне 2025 года, а не осенью, как это планировалось в 2024-м. Сейчас настраиваюсь на них и уже начинаю готовиться к сезону с прицелом на этот старт.

Вообще, в последние годы в России научились проводить соревнования прыгунов в высоту. Турниры в Златоусте, Прохладном, московском Парке Горького, которые проходили в этом году, получились очень зрелищными.

Очень хочется, чтобы таких турниров было как можно больше, выступать на них было для меня большим удовольствием», – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту.