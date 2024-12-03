Илья Иванюк: «Надеюсь, что Игры дружбы пройдут в июне 2025 года. Начинаю готовиться к сезону с прицелом на этот старт»
2 декабря президент РФ Владимир Путин своим указом отложил проведение Игр дружбы до особого распоряжения.
«Не скажу, что испытал большое разочарование, когда понял, что в этом году Игр дружбы не будет. Все шло к этому, я стал сомневаться еще во время Игр БРИКС, где лично ждал более сильных иностранных соперников.
Надеюсь, что Игры пройдут в июне 2025 года, а не осенью, как это планировалось в 2024-м. Сейчас настраиваюсь на них и уже начинаю готовиться к сезону с прицелом на этот старт.
Вообще, в последние годы в России научились проводить соревнования прыгунов в высоту. Турниры в Златоусте, Прохладном, московском Парке Горького, которые проходили в этом году, получились очень зрелищными.
Очень хочется, чтобы таких турниров было как можно больше, выступать на них было для меня большим удовольствием», – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту.
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