«Нервничал больше, чем на Олимпийских играх». Арман Дюплантис сделал предложение своей девушке

Арман Дюплантис сделал предложение своей девушке Дезире Ингландер.

Помолвка состоялась на пляже в Ист-Хэмптоне (штат Нью-Йорк, США).

«Я нервничал больше, чем на Олимпийских играх. Я собирался что-то сказать, но когда опустился на одно колено – совершенно потерял дар речи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом.

Ингландер – шведская модель и инфлюэнсер в соцсетях. Пара состоит в отношениях с 2020 года.

«Дезире – та, с кем я могу просто расслабиться. Когда я с ней познакомился, она ничего не знала о легкой атлетике. Сейчас она начинает понемногу втягиваться, но для нее это все это еще очень ново», – приводит слова Дюплантиса VG.

Дезире Ингландер – девушка победителя ОИ-2024 Дюплантиса. Это с ней он обнимался после мирового рекорда!