Белорусский метатель молота Башан: «Россия – это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение»

Белорусский метатель молота Николай Башан, который с 2009 по 2019 годы выступал за сборную России, рассказал о причинах своего возвращения в Беларусь.

– Ради Олимпиады вернулся в Беларусь?

– Нет, вернулся домой. К семье. Да и старший товарищ тоже здесь. С ним вместе тренируюсь. Мы ведь и у вместе работали, понимаем друг друга, поддерживаем.

Хотя вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни.

– Что с ней не так?

– Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там – муравейник, – сказал Башан.