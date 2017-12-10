Григорий Родченков: «Вышедшая книга – не последняя. У меня еще много воспомнинаний про советские времена»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории дал интервью британскому изданию The Telegraph.

Изначально Родченков согласился только на аудиоинтервью, но в итоге сам включил веб-камеру. На его голове была балаклава, за спиной – закрытые жалюзи.

«Могу сказать, что вышедшая книга («Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» – Sports.ru) – не последняя. У меня есть еще много воспоминаний про советские времена. Я идеально помню каждый день, начиная с 1985 года.

В то время у нас было все, что нам нужно. Тогда американцы начали употреблять допинг в 10 раз больше, чем советские спортсмены. Никто не боялся быть пойманным.

Как я живу сейчас? Готовлю еду, сижу за компьютером. Все стало по-другому, но в хорошем плане. Раньше я ехал домой в темноте в 11 часов вечера, чтобы в 6 утра уже вставать и ехать к 7 на работу. Это было нервозно и беспокойно.

В США я могу спать, сколько захочу и самостоятельно планировать день. У меня все сбалансировано – питаюсь хорошо, пью тоже. Никакого беспокойства», – рассказал Родченков.

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