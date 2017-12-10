Спортивный агент Андрей Митьков: «На базах, где тренируются спортсмены, периодически выявляют зараженных коронавирусом. Минспорт это не обнародует»

Cпортивный агент, основатель информационного агентства «Весь спорт» Андрей Митьков заявил, что на федеральных спортивных базах периодически выявляют случаи заражения коронавирусом, но эта информация скрывается.

«Посмотрел фото со вчерашнего Олимпийского дня. То, что устроили ОКР и Минспорт, иначе, как диверсией – не назовешь. Все готовятся ко второй волне пандемии, в магазинах отказываются обслуживать без масок и перчаток (потому что Роспотребнадзор контролирует – и просто закрывает).

А эти – устроили народные гулянья с тысячами гостей, с непосредственными контактами – обнимания, фото, селфи – без каких-либо мер предосторожности. Маски? Санитарная дистанция? Нет, не слышали...

На этом фото (с официального сайта ОКР) – почти 100 человек. Есть старше и 75, и 80 лет – извините, но некоторые великие чемпионы уже с трудом ходят. И на эту сотню – всего шесть масок! Шесть! Читай – шесть извилин...

Примечательно, что помощник президента РФ, министр спорта и президент ОКР в число этих шести не входят. Это все, что нужно знать о рулевых нашего спорта. А самыми адекватными, кстати, были журналисты – практически все работали в масках.

При этом надо знать, что на федеральных спортивных базах, где тренируются спортсмены, периодически выявляют зараженных «ковидом». Эту информацию Минспорт, конечно, не обнародует – в отличие от футбольных и хоккейных клубов.

Да, число заболевших укладывается в общую статистику – около одного процента. Но с учетом числа находящихся на сборах – счет, похоже, идет уже на десятки. Только благодаря и профессиональной, и самоотверженной работе специалистов ФМБА на базах нет вспышек.

Ну, и конечно, бюджету это обходится отнюдь не в копеечку... А уже завтра спортсмены, специалисты, руководители, которые вчера тусили на Олимпийском дне – приедут на сборы или придут в спортшколы», – написал Митьков в телеграме.