Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия Олимпиады-1980 в Москве

канал 1 августа покажет церемонии открытия и закрытия Летних Олимпийских игр-1980 в .

Церемония открытия будет показана в 11.20 по московскому времени, церемония закрытия – в 16.45.

В 10.15 в эфир выйдет документальный фильм «Больше, чем спорт», посвященный подготовке и проведению Олимпиады-1980, с участием Ирины Родниной, Александра Жукова, Владимира Сальникова, Светланы Мастерковой и других.

В 13.30 будет показан двухсерийный фильм «О, спорт, ты – мир!», снятый во время Олимпиады-1980.

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