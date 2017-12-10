Экс-глава World Athletics Ламине Диак: «Положительные допинг-пробы россиян скрывались ради финансового благополучия»

Бывший глава Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, ранее IAAF) Ламине Диак заявил, что положительные результаты допинг-проб российских спортсменов скрывались ради финансового благополучия организации.

Диак сообщил на суде, что принял решение не применять санкции по отношению к 23 российским спортсменам, которые провалили допинг-тесты. Он признал, что это было сделано, чтобы россияне могли принять участие в Олимпийских играх-2012 и ЧМ-2013 по легкой атлетике в Москве.

«Это было сделано главным образом для финансового благополучия IAAF. Необходимо было сохранить финансовое здоровье организации, и я был готов пойти на этот компромисс», – сказал Диак.

Функционеру предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег. Прокуратура утверждает, что Диак прямо или косвенно требовал от россиян 3,9 млн долларов за сокрытие положительных допинг-проб.

Диак отрицает, что он получил от российской стороны в обмен на сокрытие допинга 1,5 млн долларов, которые в 2012 году были использованы в предвыборной кампании президента Сенегала Маки Салла.

86-летний Диак занимал пост главы с 1999 по 2015 годы.