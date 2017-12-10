Бостонский марафон отменен впервые за 124-летнюю историю. Он будет проведен в виртуальном формате

Теги бег Бостонский марафон коронавирус Легкая атлетика

Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный Бостонский марафон, который проводится 124 года без перерыва.

Изначально марафон должен был пройти 20 апреля, но позже из-за пандемии коронавируса был перенесен на 14 сентября.

Теперь организаторы и власти города решили полностью отменить соревнования и провести марафон в виртуальном формате.Всем участникам вернут деньги за внесенные ранее взносы.

В начале сентября будет проведен ряд виртуальных мероприятий, связанных с марафоном. Участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течении шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.

Все участники виртуального забега получат памятные призы.

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