Участики Всемирных военных игр-2019, которые прошли в Ухане в октябре, считают, что переболели коронавирусом после турнира.

Сразу несколько спортсменов заявили, что вернулись домой после Игр с симптомами коронавируса, однако тогда еще не знали о такой болезни.

Всемирные военные игры-2019 прошли в китайском Ухане с 18 по 27 октября. Официально коронавирус обнаружили в этой провинции в конце декабря.

О перенесенной болезни в частности сообщила чемпионка мира по современному пятиборью Элоди Клувель.

«На тех Играх очень многие спортсмены заболели. Уже сейчас я связалась с доктором нашей команды и он сказал: «Скорее всего, у вас был коронавирус. Потому что тогда действительно одинаково болели многие члены французской делегации», – отметила Клувель.

В Китае же рассматривают версию, по которой именно иностранные спортсмены на Играх могли завести вирус в страну.

Всего на Всемирных военных играх-2019 участвовали более 10 тысяч спортсменов из 110 стран.