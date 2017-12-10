Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020: «Если пандемия не позволит провести Игры в 2021 году, они будут отменены»

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Есиро Мори заявил, что если пандемия коронавируса не позволит провести Игры в 2021 году, они будут отменены.

«Переноса Олимпийских игр на 2022 год не будет. В этом случае они будут отменены.

В прошлом Олимпиаду отменяли из-за войны. Сейчас мир сражается с невидимым врагом. Если мы победим коронавирус и проведем после этого Олимпиаду, такие Игры будут намного более ценными, чем предыдущие», – сказал Мори.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Я верю, что МОК бился за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии