Елена Исинбаева: «Не выходите на улицу в течение недели! Ради дальнейшей жизни наших близких стоит перетерпеть дискомфорт»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что в течение недели будет находиться на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«Всем привет! А я соблюдаю запрет на выход из дома в течение недели. Конечно, не нужно, поддаваться панике, но выполнять рекомендации просто необходимо! Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и дедушек.

Сейчас стоит перетерпеть дискомфорт ради дальнейшей жизни наших близких! Пожалуйста, будьте социально ответственны! Не выходите на улицу в течении этой недели без острой необходимости! Только вместе мы сможем не допустить распространение вируса.

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Появившееся свободное время я использую с умом. Учу английский язык, играю с детьми, читаю книги и делаю тренировки. Посвятите себя семье и тем делам, на которые всегда не хватало времени. Расскажите мне, чем вы занимаетесь дома?» – написала Исинбаева в инстаграме.

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