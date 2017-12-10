РУСАДА на неделю приостанавливает тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приостанавливает тестирование спортсменов на неделю из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Российское антидопинговое агентство после обращения президента РФ приняло решение приостановить с 27 марта на неделю работу по тестированию спортсменов из-за пандемии коронавируса. О своих действиях мы поставили в известность .

Решение о возобновлении тестирования будет принято позже», – сказала Пахноцкая.