РУСАДА на неделю приостанавливает тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приостанавливает тестирование спортсменов на неделю из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Российское антидопинговое агентство после обращения президента РФ приняло решение приостановить с 27 марта на неделю работу по тестированию спортсменов из-за пандемии коронавируса. О своих действиях мы поставили в известность WADA.

Решение о возобновлении тестирования будет принято позже», – сказала Пахноцкая.

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