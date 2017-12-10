МОК будет следовать рекомендациям ВОЗ при принятии решения об Олимпиаде-2020

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК будет следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при принятии решения об Олимпиаде-2020 в Токио.

В среду ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы прислушаемся к советам Всемирной организации здравоохранения.

Нельзя забывать о проблемах, которые возникли с квалификационными соревнованиями из-за ситуации с коронавирусом. В некоторых видах спорта они по-прежнему не завершены, а значит, находятся под угрозой.

В таких условиях мы постараемся быть гибкими и при необходимости изменим квалификационные критерии.

Мы хотим, чтобы Игры в Токио стали успешными, и приложим для этого все усилия», – сказал Бах.

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