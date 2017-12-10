Министр Японии по делам Олимпийских игр: «Отмена или перенос Олимпиады-2020 просто немыслимы»

Министр Японии по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото заявила, что об отмене или переносе Летних Олимпийских игр-2020 в Токио не может быть и речи.

Ранее член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил, что в связи с распространением коронавируса возможен перенос Игр на два года.

«Звездные спортсмены сейчас находятся в самом разгаре подготовки к событию, которое происходит только раз в четыре года. Отмена или перенос Игр в Токио просто немыслимы. Задержка начала Игр не рассматривается», – сказала Хасимото.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Что будет с Олимпиадой-2020 из-за коронавируса? Похоже, ее перенесут (главное, успеть до конца года) или проведут без зрителей