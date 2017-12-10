Министерство спорта России восстановило государственную аккредитацию ВФЛА

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что принято решение восстановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Сегодня состоялось заседание комиссии по аккредитации. Принято решение о возобновлении аккредитации ВФЛА.

Надеемся, что новое руководство ВФЛА будет активно сотрудничать с министерством спорта по восстановлению и укреплению отношений с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций», – сказал Матыцин.

Государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена в конце января до марта 2020 года.

3 февраля президиум организации в полном составе подал в отставку. 28 февраля новым президентом ВФЛА был избран бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко.

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