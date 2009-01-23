Мария Ласицкене: «Я россиянка, о выступлении за другую страну не буду думать»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту рассказала, что не рассматривает возможность выступления за другую страну из-за отстранения Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

«О выступлении за другую страну я не думала и не буду думать. Я россиянка, хочу выступать за свою страну, хочу жить здесь, процветать в этой стране.

Есть мысль о суде с , потому что действия их штатных сотрудников влияют на мой имидж, мое моральное и финансовое состояние. Это факты. Мы рассматриваем этот вариант.

Все думают, что мы (спортсмены) мечтаем хотя бы попасть на . Но извините, у меня есть зимний сезон, летний. Я хочу защитить свой титул чемпионки мира в помещениях. Я могу и должна это делать, но из-за бездействия федерации я сижу без ничего.

Возможно ли представить, что я буду выступать до Олимпиады-2024? Конечно, я представляю, сколько может длиться моя карьера.

У меня уже есть мысли о декрете – правда, четких дат нет. Но выступать мне хочется, и это возможно – мы видим это по другим спортсменкам. Не знаю, в каком статусе – возможно, вся эта ситуация будет длиться до 2024 года – но желания и мысли продолжать карьеру долго у меня есть», – рассказала Ласицкене.

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