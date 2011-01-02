На церемонии открытия Токио-2020 могут появиться Марио и летающие машины

На церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио могут появиться Марио и летающие машины.

Марио – самый знаменитый персонаж в истории видеоигр, который появился в более чем 200 играх с момента своего создания.

Планируется, что анимированная фигура Марио на церемонии открытия пожмет руку своему главному врагу в знак примирения.

Также на церемонии открытия должны появиться летающие автомобили, которые будут олицетворять уровень технического прогресса в Японии.

Церемония пройдет 24 июля 2020 года