Мария Захарова: «Россия становится мишенью, но проблемы в спортивной среде есть во всех странах»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с допингом в российском спорте.

«Ни Россия, ни официальные лица России, причем на всех уровнях – это и деятели от спортивных структур, это наша исполнительная и законодательная власть, это, в общем-то, и президент Российской Федерации – не скрывали того, что в сфере в том числе спорта у нас есть проблемы.

Но ситуация заключается в том, что эти проблемы существуют в спортивной среде всех стран мира без исключений.

Именно поэтому спортивные институты, я имею в виду институты международных организаций, которые занимаются спортивной проблематикой, разрабатывают резолюции, меры борьбы с допингом.

Еще раз говорю, работа ведется очень давно, она началась не сегодня и не вчера. И ведется она на глобальном уровне.

Но почему именно Россия становится в фокусе вот этой работы, это вызывает большие вопросы.

У нас есть четкое понимание, что на протяжении многих лет Россия становится центром проведения вот таких политических кампаний.

Я, честно говоря, даже не знаю, кто бы мог это отрицать, потому что если есть проблемы во всех странах, а мишенью выбирается только одна, то в этом, безусловно, есть политика. Другого объяснения найти здесь невозможно», – сказала Захарова.