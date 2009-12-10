Мария Ласицкене: «Что Минспорта и ОКР сделали за четыре года, чтобы защитить лично меня?»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту обратилась с открытым письмом к руководителям спорта по поводу отстранения России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года.

«Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня?

Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его.

Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и , чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность.

Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернет мне потерянное?

Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн.

Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у IAAF настроение допустить меня до соревнований.

Я часто слышу, в том числе и от вас, что Ласицкене только критикует на эмоциях и не предлагает, кто же должен прийти вместо проштрафившихся тренеров или чиновников. Меня удивляют подобные просьбы. Не я должна заниматься этим. Моя работа – прыгать.

Я отчитываюсь перед вами своими результатами. Думаю, что в этом плане у вас ко мне на сегодняшний день нет особых претензий.

Но и вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия. Все-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране. А сердце спорта – это атлеты», – заявила Ласицкене.

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть