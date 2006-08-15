Сергей Шубенков: «Дело по манежу в Барнауле не сдвинулось, но маски сброшены окончательно»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал о встрече с ректору АлтГТУ по поводу легкоатлетического манежа в Барнауле.
Университет планирует переделать единственный легкоатлетический манеж в Алтайском крае под площадку для мини-футбола.
«Что ж, воистину вчерашний день был насыщен разговорами. Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно. Стоит отдать должное ректору АлтГТУ Андрею Маркову – он настолько же прав в своей позиции, насколько циничен.
Ниже основные тезисы с утренней прессухи:
Ректор: интересы студентов в приоритете.
Преподаватель АлтГТУ: как же без бегового круга мои студенты будут сдавать нормативы ФП, куда входят бег на 200 и 3000 м?
Ректор: будут бегать, начертим дорогу на паркете.
Из зала: на данном этапе возможно внесение изменений в проект?
Ректор: ну давайте посмотрим, как пройдут процедуры по выбору подрядчика, там будет видно.
Минспорт: а насколько принципиально для вас демонтировать беговой круг?
Ректор: а насколько принципиально его оставить?
Н. М. Шубенкова: в свое время вы с трудом нашли 4,4 млн на новую дорожку, то есть, на развитие. А теперь легко тратите 21,8 млн на то, чтобы прихлопнуть легкую атлетику окончательно.
Ректор: мы никого не прихлопываем и легкоатлетов не выгоняем – пускай, как раньше, тренируются и соревнуются. Мы стараемся развивать спорт и повышать массовость.
Ребят, вот и все, вэлкам ту капитализм. Не создаете спроса – имеете полное право на свободном рынке мирно сдохнуть. Если б не одно но – неделю назад на первом подобном совещании ректору было предложено компенсировать потенциально упускаемый доход от сдачи в аренду манежа за счет бюджета Минспорта АК. Предложение, как видим, принято не было», – написал Шубенков.
Тренер Шубенкова – о закрытии единственного в Алтайском крае манежа: «У нас просто закроется вся легкая атлетика»
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Что ж, воистину вчерашний день был насыщен разговорами. Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно. Стоит отдать должное ректору АлтГТУ Андрею Маркову – он настолько же прав в своей позиции, насколько циничен. Ниже основные тезисы с утренней прессухи, НЕ ЦИТАТЫ: . ☑️Ректор: интересы студентов в приоритете. Ю. В. Пацюк (преподаватель АлтГТУ): как же без бегового круга мои студенты будут сдавать нормативы ФП, куда входят бег на 200 и 3000 м? Ректор: будут бегать, начертим дорогу на паркете. . ☑️Минспорт АК: сколько заняли проектные работы? Ректор: полтора месяца. Минспорт АК: а почему вы с нами не согласовали проект или, хотя бы, не поставили в известность? Ректор: а мы не обязаны, финансирование федеральное. . ☑️Из зала: на данном этапе возможно внесение изменений в проект? Ректор: ну давайте посмотрим, как пройдут процедуры по выбору подрядчика, там будет видно. (На сегодня подрядчик уже известен, идёт подписание контракта, и глобальные изменения недопустимы). Минспорт: а насколько принципиально для вас демонтировать беговой круг? Ректор: а насколько принципиально его оставить? . ☑️Н.М. Шубенкова: в своё время вы с трудом нашли 4,4 млн на новую дорожку, то есть, на развитие. А теперь легко тратите 21,8 млн на то, чтобы прихлопнуть л/а окончательно. Ректор: мы никого не прихлопываем и легкоатлетов не выгоняем – пускай, как раньше, тренируются и соревнуются. Мы стараемся развивать спорт и повышать массовость. . ☑️Из зала: вы же сдаёте манеж в аренду после 17 часов? Ректор: да, мы пытаемся привлечь дополнительные деньги за счёт коммерческой деятельности. . 🔚Ребят, вот и всё, вэлкам ту капитализм. Не создаёте спроса – имеете полное право на свободном рынке мирно сдохнуть. Если б не одно но – неделю назад на первом подобном совещании ректору было предложено компенсировать потенциально упускаемый доход от сдачи в аренду манежа за счёт бюджета Минспорта АК. Предложение, как видим, принято не было. #спасемманежАлтГТУ