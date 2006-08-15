Сергей Шубенков: «Дело по манежу в Барнауле не сдвинулось, но маски сброшены окончательно»

Чемпион мира в барьерном беге рассказал о встрече с ректору АлтГТУ по поводу легкоатлетического манежа в Барнауле.

Университет планирует переделать единственный легкоатлетический манеж в Алтайском крае под площадку для мини-футбола.

«Что ж, воистину вчерашний день был насыщен разговорами. Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно. Стоит отдать должное ректору АлтГТУ Андрею Маркову – он настолько же прав в своей позиции, насколько циничен.



Ниже основные тезисы с утренней прессухи:



Ректор: интересы студентов в приоритете.



Преподаватель АлтГТУ: как же без бегового круга мои студенты будут сдавать нормативы ФП, куда входят бег на 200 и 3000 м?



Ректор: будут бегать, начертим дорогу на паркете.



Из зала: на данном этапе возможно внесение изменений в проект?



Ректор: ну давайте посмотрим, как пройдут процедуры по выбору подрядчика, там будет видно.



Минспорт: а насколько принципиально для вас демонтировать беговой круг?



Ректор: а насколько принципиально его оставить?



Н. М. Шубенкова: в свое время вы с трудом нашли 4,4 млн на новую дорожку, то есть, на развитие. А теперь легко тратите 21,8 млн на то, чтобы прихлопнуть легкую атлетику окончательно.



Ректор: мы никого не прихлопываем и легкоатлетов не выгоняем – пускай, как раньше, тренируются и соревнуются. Мы стараемся развивать спорт и повышать массовость.

Ребят, вот и все, вэлкам ту капитализм. Не создаете спроса – имеете полное право на свободном рынке мирно сдохнуть. Если б не одно но – неделю назад на первом подобном совещании ректору было предложено компенсировать потенциально упускаемый доход от сдачи в аренду манежа за счет бюджета Минспорта АК. Предложение, как видим, принято не было», – написал Шубенков.

Тренер Шубенкова – о закрытии единственного в Алтайском крае манежа: «У нас просто закроется вся легкая атлетика»