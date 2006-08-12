Иранские легкоатлеты перед чемпионатом мира проведут сбор в Крыму

Сборная Ирана по легкой атлетике перед чемпионатом мира проведет тренировочный сбор в Крыму.

Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

«Ждем команду Ирана, которая приедет тренироваться и готовиться к чемпионату мира.

Тренировочный сбор будет проходить в Евпатории на многофункциональном спортивном комплексе «Арена-Крым», где созданы все условия для тренировок и проведения различных спортивных соревнований», – сказал Ветоха.

Приезд иранской команды в составе 18 легкоатлетов ожидает в конце августа.