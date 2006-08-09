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Алексей Пушков: «Изображение Курил частью Японии на сайте Олимпиады-2020 – не частная инициатива, а заход за «красную линию»

Теги Олимпиада-2020 Политика Алексей Пушков Легкая атлетика

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию об изображении Южных Курил частью территории Японии на сайте Олимпиады-2020

«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию».

В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпийских игр – быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», – написал Пушков в твиттере. 

На сайте Олимпиады-2020 Япония присвоила Курилы. Мы спорим из-за них 200 лет

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