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Пожизненно дисквалифицированный тренер Казарин: «Сунул таблетки Степановой, чтобы от нее отвязаться. И она все это засняла»

Теги бег допинг сборная России жен Мария Фарносова (Савинова) Юлия Степанова (Русанова) Хайо Зеппельт Владимир Казарин Матч ТВ Легкая атлетика

Пожизненно отстраненный от работы за нарушение антидопинговых правил тренер Владимир Казарин считает, что легкоатлетка Юлия Степанова в свое время пришла в его группу с целью развалить ее. 

– После решения о пожизненной дисквалификации вы говорили, что не согласны с этими санкциями.

– Совершенно не согласен, потому что, в принципе, всю жизнь я работал честно. У моих учеников нет ни одной положительной пробы, и я старался легкую атлетику в нашей стране поднять на должный уровень.

Неплохо, наверное, получалось, потому что были призеры чемпионатов мира и Европы, чемпионы мира и Европы, чемпионы Олимпийских игр. Ничто не предвещало проблем до момента, когда я взял в свою группу Юлию Степанову.

– Зачем вы вообще Степанову взяли в группу? Как и почему это произошло?

– Я так понимаю, что она пришла в группу с задачей развалить ее – это как раз был 2012 год, после Олимпиады, когда у нас была победа с Марией Савиновой – и, подозреваю, не просто так Степанова пришла, а уже с заданием.

Я сначала не разобрался в этой ситуации, потому что таких случаев не было у меня в жизни. И, естественно, когда человек не готов к этой ситуации, он, может быть, делает какие-то ошибки.

Степанова говорила, что хочет быстро бегать, хочет добиться высоких спортивных результатов, но просто все как-то не складывалось в жизни. И она все время намекала на то, чтобы эту ситуацию переломить допингом.

– В открытую намекала?

– Она говорила: я же знаю, что принимают другие девочки. Я отвечал, что этим не занимаюсь. Говорю: хочешь у меня тренироваться чистой – давай, мы будем продолжать. Если нет – ты можешь другого тренера себе найти.

По фильму по этому... Сейчас-то мне понятно, что это все было срежиссировано. Эта Степанова, она же два года мне мозги парила. Два года: «Владимир Семенович...»

Ну и потом, просто чтобы отвязаться от нее, я ей какие-то таблетки сунул. На, говорю, забери. Делай что хочешь. И она это все засняла, – рассказал Казарин.

Юлия Степанова в 2014 году выступила в роли свидетеля в фильме Хайо Зеппельта о практике использования допинга в российской сборной по легкой атлетике. После этого вместе с семьей спортсменка эмигрировала в США. 

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