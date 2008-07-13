Пожизненно дисквалифицированный тренер Казарин: «Сунул таблетки Степановой, чтобы от нее отвязаться. И она все это засняла»

Пожизненно отстраненный от работы за нарушение антидопинговых правил тренер Владимир Казарин считает, что легкоатлетка Юлия Степанова в свое время пришла в его группу с целью развалить ее.

– После решения о пожизненной дисквалификации вы говорили, что не согласны с этими санкциями.

– Совершенно не согласен, потому что, в принципе, всю жизнь я работал честно. У моих учеников нет ни одной положительной пробы, и я старался легкую атлетику в нашей стране поднять на должный уровень.

Неплохо, наверное, получалось, потому что были призеры чемпионатов мира и Европы, чемпионы мира и Европы, чемпионы Олимпийских игр. Ничто не предвещало проблем до момента, когда я взял в свою группу Юлию Степанову.

– Зачем вы вообще Степанову взяли в группу? Как и почему это произошло?

– Я так понимаю, что она пришла в группу с задачей развалить ее – это как раз был 2012 год, после Олимпиады, когда у нас была победа с Марией Савиновой – и, подозреваю, не просто так Степанова пришла, а уже с заданием.

Я сначала не разобрался в этой ситуации, потому что таких случаев не было у меня в жизни. И, естественно, когда человек не готов к этой ситуации, он, может быть, делает какие-то ошибки.

Степанова говорила, что хочет быстро бегать, хочет добиться высоких спортивных результатов, но просто все как-то не складывалось в жизни. И она все время намекала на то, чтобы эту ситуацию переломить допингом.

– В открытую намекала?

– Она говорила: я же знаю, что принимают другие девочки. Я отвечал, что этим не занимаюсь. Говорю: хочешь у меня тренироваться чистой – давай, мы будем продолжать. Если нет – ты можешь другого тренера себе найти.

По фильму по этому... Сейчас-то мне понятно, что это все было срежиссировано. Эта Степанова, она же два года мне мозги парила. Два года: «Владимир Семенович...»

Ну и потом, просто чтобы отвязаться от нее, я ей какие-то таблетки сунул. На, говорю, забери. Делай что хочешь. И она это все засняла, – рассказал Казарин.

Юлия Степанова в 2014 году выступила в роли свидетеля в фильме Хайо Зеппельта о практике использования допинга в российской сборной по легкой атлетике. После этого вместе с семьей спортсменка эмигрировала в США.

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