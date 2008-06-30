Реклама 18+
Реклама 18+

Владимир Путин: «Приезд в Минск президента МОК еще больше повышает ценность медалей Европейских игр»

Теги Владимир Путин МОК Томас Бах Политика Европейские игры Легкая атлетика

Президент России Владимир Путин оценил высокую организацию Европейских игр, которые завершились сегодня в Беларуси.

В Минске Путин провел встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне.

Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию – также большое событие. Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются», – сказал Путин.

«Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая», – отметил Бах.

Российские спортсмены выиграли медальный зачет, завоевав 109 наград (44-23-42).

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться