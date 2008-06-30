Владимир Путин: «Приезд в Минск президента МОК еще больше повышает ценность медалей Европейских игр»

Президент России Владимир Путин оценил высокую организацию Европейских игр, которые завершились сегодня в Беларуси.

В Минске Путин провел встречу с главой Международного олимпийского комитета ( ) Томасом Бахом.

«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне.

Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию – также большое событие. Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются», – сказал Путин.

«Я разделяю ваше мнение, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией Европейских игр. Атмосфера на стадионах очень хорошая», – отметил Бах.

Российские спортсмены выиграли медальный зачет, завоевав 109 наград (44-23-42).