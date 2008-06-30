Европейские игры в Минске посетили 12 тысяч туристов, из них треть – участники

Сегодня в Минске завершаются II Европейские игры.

Турнир начался 21 июня. В программу соревнований 2019 года вошли 23 дисциплины в 15 видах спорта. Разыгрываются 200 комплектов медалей.

За 10 дней турнира Минск посетили 12 тысяч туристов, из них – 4 тысячи спортсменов, сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси».

На первых Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, было 28 тысяч туристов.

Сообщается, что бюджет турнира в столице Беларуси составил 265 миллионов долларов, на Игры в Азербайджане было потрачено до 5 миллиардов.

Среди приглашенных звезд на вторых Играх были российский певец Николай Басков, оперная певица Анна Нетребко и белорусская группа «Леприконсы».

В Баку в 2015-м выступали американка Леди Гага и британец Джон Ньюмен, а также итальянская киноактриса Орнелла Мути.