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    Мария Ласицкене: «Легкая атлетика – это не футбол, где подписываешь контракт и можешь сидеть в запасе»

    Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Легкая атлетика

    Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своем заработке.

    – Некоторые спортсмены выставляют свою личную жизнь напоказ, ну или хотя бы ведут инстаграм. Вы же им почти не занимаетесь, да и от фотосессий отказываетесь. Почему?

    – Нет терпения и желания, да и фотографироваться не люблю. У меня всего было две фотосессии в жизни – свадебная и спонсорская. Да, такой мой бзик – что поделать. А цели стать блогером у меня нет. Лучше я буду делать то, что хорошо умею, а не селфиться. А я умею прыгать, вот и выкладываю фотографии с соревнований. Ну, может, в отпуске немного разбавлю ленту своего аккаунта.

    – Сколько зарабатывает лучшая спортсменка в мире в олимпийском виде спорта?

    – Все просто – зарплата, ставки, призовые. Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА. Nike меня поддерживает, выплачивает гонорары за результат. От него все зависит, это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных.

    Вместе со всем может набежать 250 тысяч в месяц, это не так много. Из этих денег нужно вычесть зарплаты менеджеру и тренеру, так что на деле сумма куда меньше, чем указывают на официальных сайтах турниров, – сказала Ласицкене.

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