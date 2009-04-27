Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Дисквалифицированный за допинг кениец Кипроп пригрозил, что использует оружие, если у него будут забирать медали

    Теги бег допинг сборная Кении Асбел Кипроп Легкая атлетика

    Олимпийский чемпион Пекина-2008 и трехкратный чемпион мира в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп сообщил, что использует оружие, если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) будет забирать у него медали.

    Кениец неделю назад был дисквалифицирован на 4 года за применение эритропоэтина. Сам спортсмен сообщил, что его пробу подменил допинг-офицер, который вымогал у спортсмена деньги.

    Кипроп является служащим полиции Кении.

    «Я молюсь, чтобы кенийская полиция уволила меня как можно быстрее. До того, как я использую ее оружие во имя своего правосудия. Давай, IAAF, попробуй забрать мои медали», – написал Кипроп.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться