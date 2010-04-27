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    Британский бегун Лермонт: «Все бегают на допинге. Пусть и дальше говорят, что у них астма или аллергия»

    Теги бег допинг сборная Великобритании Гай Лермонт Легкая атлетика

    Британский бегун Гай Лермонт считает, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.

    «Они все на допинге. Я понял это еще в 2012 году. Но я уверен, что в один день я всех снесу. Допингистов и чистых атлетов. И не важно, сколько времени на это уйдет.

    Пусть они и дальше принимают свое пойло, пусть говорят, что у них астма или серьезная аллергия – они все будут побеждены», – написал Лермонт.

    27-летний Лермонт специализируется в беге на 800 м. На чемпионате мира-2017 он занял 19-е место, на чемпионате Европы в помещении в 2019 году был 14-м.

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