Британский бегун Лермонт: «Все бегают на допинге. Пусть и дальше говорят, что у них астма или аллергия»

Британский бегун Гай Лермонт считает, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.

«Они все на допинге. Я понял это еще в 2012 году. Но я уверен, что в один день я всех снесу. Допингистов и чистых атлетов. И не важно, сколько времени на это уйдет.

Пусть они и дальше принимают свое пойло, пусть говорят, что у них астма или серьезная аллергия – они все будут побеждены», – написал Лермонт.

27-летний Лермонт специализируется в беге на 800 м. На чемпионате мира-2017 он занял 19-е место, на чемпионате Европы в помещении в 2019 году был 14-м.