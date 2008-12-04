Дмитрий Шляхтин: «Попросили у IAAF разрешения выплатить долг в рассрочку. 2,7 млн долларов – серьезная сумма»

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация сможет начать выплату долга Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) после подписания соответствующих документов.

«15 ноября мы отправили письмо в IAAF с просьбой о встрече с уполномоченными представителями IAAF для того, чтобы обсудить детали и порядок оплаты.

Дело в том, что для того, чтобы выплатить более $2,7 млн, нам необходимо оформить ряд юридических документов.

Также мы просили у международной федерации возможность рассрочки, поскольку сумма достаточно серьезная. IAAF ответила нам, что к обсуждению возможности встречи мы вернемся после 4 декабря, когда закончится очередной совет этой организации», – сказал Шляхтин.

Выплата долгов перед IAAF, связанных с допинговыми расследованиями, является одним из критериев восстановления