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    Дмитрий Шляхтин: «Попросили у IAAF разрешения выплатить долг в рассрочку. 2,7 млн долларов – серьезная сумма»

    Теги сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF Дмитрий Шляхтин Легкая атлетика

    Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация сможет начать выплату долга Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после подписания соответствующих документов.

    «15 ноября мы отправили письмо в IAAF с просьбой о встрече с уполномоченными представителями IAAF для того, чтобы обсудить детали и порядок оплаты.

    Дело в том, что для того, чтобы выплатить более $2,7 млн, нам необходимо оформить ряд юридических документов.

    Также мы просили у международной федерации возможность рассрочки, поскольку сумма достаточно серьезная. IAAF ответила нам, что к обсуждению возможности встречи мы вернемся после 4 декабря, когда закончится очередной совет этой организации», – сказал Шляхтин.

    Выплата долгов перед IAAF, связанных с допинговыми расследованиями, является одним из критериев восстановления ВФЛА.

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