WADA не внесло никотин и кофеин в список запрещенных веществ на 2019 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало обновленный список запрещенных веществ и методов на 2019 год, который начнет действовать с 1 января.

«Мы рады объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2019 год. Этот список обновляется ежегодно и является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы.

Агентство каждый год проводит консультации с широким кругом заинтересованных лиц при составлении перечня запрещенных препаратов», – прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Стоит отметить, что никотин и кофеин, находящиеся в списке мониторинга WADA с 2016 года, не попали в перечень запрещенных веществ.