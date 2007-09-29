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    WADA не внесло никотин и кофеин в список запрещенных веществ на 2019 год

    Теги допинг WADA Оливье Ниггли Легкая атлетика

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало обновленный список запрещенных веществ и методов на 2019 год, который начнет действовать с 1 января. 

    «Мы рады объявить о публикации списка запрещенных веществ на 2019 год. Этот список обновляется ежегодно и является одним из краеугольных камней глобальной антидопинговой программы.

    Агентство каждый год проводит консультации с широким кругом заинтересованных лиц при составлении перечня запрещенных препаратов», – прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

    Стоит отметить, что никотин и кофеин, находящиеся в списке мониторинга WADA с 2016 года, не попали в перечень запрещенных веществ. 

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