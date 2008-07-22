«Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в прыжках в высоту, другие результаты

Сегодня в Лондоне завершился этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, повторив свой же лучший результат сезона в мире – 2,04.
«Бриллиантовая лига»
Лондон, Великобритания
Мужчины
800 м
1. Эммануэль Корир (Кения) – 1.42,05 (лучший результат сезона в мире)
2. Клэйтон Мерфи (США) – 1.43,12
3. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,12
Прыжки в длину
1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,58
2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8.42
3. Джэррион Лоусон (США) – 8,25
Женщины
100 м с/б
1. Кендра Харрисон (США) – 12,36 (лучший результат сезона в мире)
2. Брианна Макнил (США) – 12,47
3. Шэрика Нелвис (США) – 12,51
200 м
1. Дженна Прандини (США) – 22,16
2. Габриэль Томас (США) – 22,19
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,22...
5. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,34...
7. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,42
1 миля
1. Сифан Хассан (Голландия) – 4.14,71 (лучший результат сезона в мире)
2. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 4.16,14
3. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,15
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04
2. Елена Валлортигара (Италия) – 2,02
3. Морган Лейк (Великобритания) – 1,91
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,24
2. Яиме Перес (Куба) – 64,63
3. Дения Кабальеро (Куба) – 63,91