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    «Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в прыжках в высоту, другие результаты

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    Сегодня в Лондоне завершился этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, повторив свой же лучший результат сезона в мире – 2,04.

    «Бриллиантовая лига»

    Лондон, Великобритания

    Мужчины

    800 м

    1. Эммануэль Корир (Кения) – 1.42,05 (лучший результат сезона в мире)
    2. Клэйтон Мерфи (США) – 1.43,12
    3. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,12

    Прыжки в длину

    1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,58
    2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8.42
    3. Джэррион Лоусон (США) – 8,25

    Женщины

    100 м с/б

    1. Кендра Харрисон (США) – 12,36 (лучший результат сезона в мире)
    2. Брианна Макнил (США) – 12,47
    3. Шэрика Нелвис (США) – 12,51

    200 м

    1. Дженна Прандини (США) – 22,16
    2. Габриэль Томас (США) – 22,19
    3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,22...
    5. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,34...
    7. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,42

    1 миля

    1. Сифан Хассан (Голландия) – 4.14,71 (лучший результат сезона в мире)
    2. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 4.16,14
    3. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,15

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04
    2. Елена Валлортигара (Италия) – 2,02
    3. Морган Лейк (Великобритания) – 1,91

    Диск

    1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,24
    2. Яиме Перес (Куба) – 64,63
    3. Дения Кабальеро (Куба) – 63,91

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