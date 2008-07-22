«Бриллиантовая лига». Ласицкене победила в прыжках в высоту, другие результаты

Сегодня в Лондоне завершился этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, повторив свой же лучший результат сезона в мире – 2,04.

«Бриллиантовая лига»

Лондон, Великобритания

Мужчины

800 м

1. Эммануэль Корир (Кения) – 1.42,05 (лучший результат сезона в мире)

2. Клэйтон Мерфи (США) – 1.43,12

3. Уайклифф Киньямал (Кения) – 1.43,12

Прыжки в длину

1. Луво Маньонга (ЮАР) – 8,58

2. Рушвал Самааи (ЮАР) – 8.42

3. Джэррион Лоусон (США) – 8,25

Женщины

100 м с/б

1. Кендра Харрисон (США) – 12,36 (лучший результат сезона в мире)

2. Брианна Макнил (США) – 12,47

3. Шэрика Нелвис (США) – 12,51

200 м

1. Дженна Прандини (США) – 22,16

2. Габриэль Томас (США) – 22,19

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,22...

5. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 22,34...

7. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,42

1 миля

1. Сифан Хассан (Голландия) – 4.14,71 (лучший результат сезона в мире)

2. Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 4.16,14

3. Хеллен Обири (Кения) – 4.16,15

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04

2. Елена Валлортигара (Италия) – 2,02

3. Морган Лейк (Великобритания) – 1,91

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,24

2. Яиме Перес (Куба) – 64,63

3. Дения Кабальеро (Куба) – 63,91