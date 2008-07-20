«Бриллиантовая лига». Шубенков, Лысенко и Сидорова одержали победы, другие результаты

Сегодня в Монако прошел этап «Бриллиантовой лиги». Россиянин Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 м с барьерами. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту, взяв 2,40 с первой попытки. Анжелика Сидорова выиграла в прыжках с шестом.
Кенийская бегунья Беатрис Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями. Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Бахрейна Рут Джебет – 8.52,78 (2016 год).
«Бриллиантовая лига»
Монако
Мужчины
110 м с/б
1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,07
2. Орландо Ортега (Испания) – 13,18
3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,20
200 м
1. Ноа Лайлс (США) – 19,65 (лучший результат сезона в мире)
2. Рамиль Гулиев (Турция) – 19,99
3. Алекс Киньонес (Эквадор) – 20,03
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,41 (лучший результат сезона в мире)
2. Элайя Манангои (Кения) – 3.29,64
3. Филип Ингебригтсен (Норвегия) – 3.30,01
4. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.31,18
3000 м с/п
1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 7.58,15 (лучший результат сезона в мире)
2. Эван Джегер (США) – 8.01,02
3. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.09,78
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,86
2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 17,67
3. Омар Крэддок (США) – 17,37
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко (Россия) – 2,40 (личный рекорд)
2. Ван Юй (Китай) – 2,30
3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,27
Ядро
1. Райан Краузер (США) – 22,05
2. Дэррелл Хилл (США) – 21,72
3. Дарлан Романи (Бразилия) – 21,70
Женщины
100 м
1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,89
2. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 11,01
3. Элейн Томпсон (Ямайка) – 11,02
400 м
1. Шона Миллер (Багамские острова) – 48,97 (лучший результат сезона в мире)
2. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 49,08
3. Шакима Уимбли (США) – 50,85
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.54,60
2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.55,96
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.56,15
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.44,42 (мировой рекорд)
2. Кортни Фрерикс (США) – 9.00,85
3. Хивин Кийенг (Кения) – 9,04,41
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,85
2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,80
2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,80
Ядро
1. Гун Лицзяо (Китай) – 20,31
2. Рэйвен Сандерс (США) – 19,67
3. Кристина Шванитц (Германия) – 19,51
4. Валери Адамс (Новая Зеландия) – 19,31