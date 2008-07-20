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    «Бриллиантовая лига». Шубенков, Лысенко и Сидорова одержали победы, другие результаты

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    Сегодня в Монако прошел этап «Бриллиантовой лиги». Россиянин Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 м с барьерами. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту, взяв 2,40 с первой попытки. Анжелика Сидорова выиграла в прыжках с шестом.

    Кенийская бегунья Беатрис Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями. Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Бахрейна Рут Джебет – 8.52,78 (2016 год).

    «Бриллиантовая лига»

    Монако

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,07
    2. Орландо Ортега (Испания) – 13,18
    3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,20

    200 м

    1. Ноа Лайлс (США) – 19,65 (лучший результат сезона в мире)
    2. Рамиль Гулиев (Турция) – 19,99
    3. Алекс Киньонес (Эквадор) – 20,03

    1500 м

    1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,41 (лучший результат сезона в мире)
    2. Элайя Манангои (Кения) – 3.29,64
    3. Филип Ингебригтсен (Норвегия) – 3.30,01
    4. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.31,18

    3000 м с/п

    1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 7.58,15 (лучший результат сезона в мире)
    2. Эван Джегер (США) – 8.01,02
    3. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.09,78

    Тройной прыжок

    1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,86
    2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 17,67
    3. Омар Крэддок (США) – 17,37

    Прыжки в высоту

    1. Данил Лысенко (Россия) – 2,40 (личный рекорд)
    2. Ван Юй (Китай) – 2,30
    3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,27

    Ядро

    1. Райан Краузер (США) – 22,05
    2. Дэррелл Хилл (США) – 21,72
    3. Дарлан Романи (Бразилия) – 21,70

    Женщины

    100 м

    1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,89
    2. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 11,01
    3. Элейн Томпсон (Ямайка) – 11,02

    400 м

    1. Шона Миллер (Багамские острова) – 48,97 (лучший результат сезона в мире)
    2. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 49,08
    3. Шакима Уимбли (США) – 50,85

    800 м

    1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.54,60
    2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.55,96
    3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.56,15

    3000 м с/п

    1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.44,42 (мировой рекорд)
    2. Кортни Фрерикс (США) – 9.00,85
    3. Хивин Кийенг (Кения) – 9,04,41

    Прыжки с шестом

    1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,85
    2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,80
    2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,80

    Ядро

    1. Гун Лицзяо (Китай) – 20,31
    2. Рэйвен Сандерс (США) – 19,67
    3. Кристина Шванитц (Германия) – 19,51
    4. Валери Адамс (Новая Зеландия) – 19,31

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