«Бриллиантовая лига». Шубенков, Лысенко и Сидорова одержали победы, другие результаты

Сегодня в Монако прошел этап «Бриллиантовой лиги». Россиянин Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 м с барьерами. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту, взяв 2,40 с первой попытки. Анжелика Сидорова выиграла в прыжках с шестом.

Кенийская бегунья Беатрис Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 3000 м с препятствиями. Предыдущий рекорд принадлежал представительнице Бахрейна Рут Джебет – 8.52,78 (2016 год).

«Бриллиантовая лига»

Монако

Мужчины

110 м с/б

1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,07

2. Орландо Ортега (Испания) – 13,18

3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,20

200 м

1. Ноа Лайлс (США) – 19,65 (лучший результат сезона в мире)

2. Рамиль Гулиев (Турция) – 19,99

3. Алекс Киньонес (Эквадор) – 20,03

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,41 (лучший результат сезона в мире)

2. Элайя Манангои (Кения) – 3.29,64

3. Филип Ингебригтсен (Норвегия) – 3.30,01

4. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.31,18

3000 м с/п

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 7.58,15 (лучший результат сезона в мире)

2. Эван Джегер (США) – 8.01,02

3. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.09,78

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,86

2. Педро Пабло Пикардо (Португалия) – 17,67

3. Омар Крэддок (США) – 17,37

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко (Россия) – 2,40 (личный рекорд)

2. Ван Юй (Китай) – 2,30

3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,27

Ядро

1. Райан Краузер (США) – 22,05

2. Дэррелл Хилл (США) – 21,72

3. Дарлан Романи (Бразилия) – 21,70

Женщины

100 м

1. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,89

2. Мюрьель Аур (Кот-д’Ивуар) – 11,01

3. Элейн Томпсон (Ямайка) – 11,02

400 м

1. Шона Миллер (Багамские острова) – 48,97 (лучший результат сезона в мире)

2. Сальва Эид Насер (Бахрейн) – 49,08

3. Шакима Уимбли (США) – 50,85

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.54,60

2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.55,96

3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.56,15

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.44,42 (мировой рекорд)

2. Кортни Фрерикс (США) – 9.00,85

3. Хивин Кийенг (Кения) – 9,04,41

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,85

2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,80

2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,80

Ядро

1. Гун Лицзяо (Китай) – 20,31

2. Рэйвен Сандерс (США) – 19,67

3. Кристина Шванитц (Германия) – 19,51

4. Валери Адамс (Новая Зеландия) – 19,31