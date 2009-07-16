Путин и Бах обсудили вопросы развития спорта в России

Глава Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах встретился с президентом России Владимиром Путиным после финала чемпионата мира по футболу в Москве.

В ходе встречи лидеры обсудили вопросы развития спорта в России, в частности, после снятия санкций, которые были наложены на Олимпийский комитет России (ОКР) во время Игр-2018 в .

«Путин и Бах согласились с тем, что в интересах российских спортсменов нужно вновь вступить в диалог, взглянуть в будущее и, наконец, полностью вернуть российский спорт в международное спортивное сообщество», – говорится в пресс-релизе МОК.

Сегодня Бах проведет встречу с главой ОКР Станиславом Поздняковым.