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    Путин и Бах обсудили вопросы развития спорта в России

    Теги Владимир Путин МОК ОКР Томас Бах Легкая атлетика

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с президентом России Владимиром Путиным после финала чемпионата мира по футболу в Москве. 

    В ходе встречи лидеры обсудили вопросы развития спорта в России, в частности, после снятия санкций, которые были наложены на Олимпийский комитет России (ОКР) во время Игр-2018 в Пхенчхане

    «Путин и Бах согласились с тем, что в интересах российских спортсменов нужно вновь вступить в диалог, взглянуть в будущее и, наконец, полностью вернуть российский спорт в международное спортивное сообщество», – говорится в пресс-релизе МОК. 

    Сегодня Бах проведет встречу с главой ОКР Станиславом Поздняковым. 

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