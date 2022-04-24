Плавание. Чемпионат России. Егоров, Кривоногова, команды Гринева и Андрусенко одержали победы

Теги Сергей Фесиков Вероника Андрусенко (Попова) Михаил Довгалюк Валерия Саламатина Андрей Жилкин Ирина Кривоногова Владислав Гринев Мартин Малютин Александр Егоров Александр Щеголев Даниил Шаталов Водные виды

В Казани прошел первый день чемпионата России по плаванию. 

Чемпионат России по плаванию 

Казань 

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Александр Егоров – 3.47,03

2. Мартин Малютин – 3.48,96

3. Даниил Шаталов – 3.49,15

Эстафета

4x100 м, вольный стиль

1. Москва (Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Петр Жихарев, Андрей Жилкин) – 3.15,21

2. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Алексей Павлов, Василий Кукушкин, Даниил Косенков) – 3.16,18

3. Калужская область (Дмитрий Савенко, Сергей Фесиков, Антон Волошин, Михаил Вековищев) – 3.17,18

Женщины

400 м, комплекс

1. Ирина Кривоногова – 4.46,18

2. Виктория Старостина – 4.47,20

3. Анастасия Сорокина – 4.51,45

Эстафета

4x200 м, вольный стиль

1. Республика Татарстан (Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Софья Дьякова, Дарья К. Устинова) – 8.08,05

2. Санкт-Петербург (Дарья С. Устинова, Влада Егги, Александра Быкова, Яна Саттарова) – 8.08,61

3. ХМАО-Югра (Алиса Полетаева, Марина Гефлинг, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова) – 8.11,02

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