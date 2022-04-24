Плавание. Чемпионат России. Егоров, Кривоногова, команды Гринева и Андрусенко одержали победы

В Казани прошел первый день чемпионата России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию
Казань
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Александр Егоров – 3.47,03
2. Мартин Малютин – 3.48,96
3. Даниил Шаталов – 3.49,15
Эстафета
4x100 м, вольный стиль
1. Москва (Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Петр Жихарев, Андрей Жилкин) – 3.15,21
2. Санкт-Петербург (Александр Щеголев, Алексей Павлов, Василий Кукушкин, Даниил Косенков) – 3.16,18
3. Калужская область (Дмитрий Савенко, Сергей Фесиков, Антон Волошин, Михаил Вековищев) – 3.17,18
Женщины
400 м, комплекс
1. Ирина Кривоногова – 4.46,18
2. Виктория Старостина – 4.47,20
3. Анастасия Сорокина – 4.51,45
Эстафета
4x200 м, вольный стиль
1. Республика Татарстан (Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Софья Дьякова, Дарья К. Устинова) – 8.08,05
2. Санкт-Петербург (Дарья С. Устинова, Влада Егги, Александра Быкова, Яна Саттарова) – 8.08,61
3. ХМАО-Югра (Алиса Полетаева, Марина Гефлинг, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова) – 8.11,02