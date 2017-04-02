Призер ЧМ в хай-дайвинге Сильченко о работе грузчиком: «Я всю жизнь отдал спорту. Зарабатывать деньги собственным умом пока не научился»

Призер чемпионата мира в хай-дайвинге рассказал о том, почему устроился грузчиком на время эпидемии коронавируса.

«Я не жалуюсь и не плачу. Все спортсмены сейчас без работы; единственное – кто-то остался на зарплате, для них мало что поменялось. Сидишь дома, поднимаешь ножки красиво, выкладываешь в интернет – деньги по-прежнему идут. Но в моем случае так не получилось – значит, надо искать другой способ заработка.

По большому счету, что я умею? Всю жизнь отдал спорту. Не сказать, что я интеллектуально бестолков, но зарабатывать деньги собственным умом пока не научился. Значит, мне нужна физическая работа.

Я живу и вырос в Воронеже – здесь много знакомых, обратился к ним: ребят, ищу работу, надо содержать семью, помогите. Мне сказали, что можно пойти грузчиком – и я ответил: с удовольствием.

Не вижу ничего постыдного – обычное мужское занятие, я и в юности какое-то время был грузчиком. Зарплата – 1300 рублей в день, после каждой смены выдают наличными. Я проношу эти деньги через магазин и возвращаюсь домой с двумя пакетами продуктов. Может, по московским меркам это немного, но мне хватает, чтобы накормить детей и себя. День отработал – день поел, нормально.

Было время в жизни, когда я не соглашался работать за те же 1300 в день – только в долларах. Но то время было – надеюсь, еще когда-нибудь вернется. Сейчас время другое», – рассказал Сильченко.

Наш призер чемпионата мира потерял зарплату в сборной, устроился грузчиком, чтобы прокормить семью, и не скулит