Ремейк Супербоула, Адамс в «Джетс» и возвращение Баркли в Нью-Йорк. Что смотреть в 7-м туре НФЛ

Матч, который я бы посмотрел в весёлой компании

«Сан-Франциско» (3–3) — «Канзас-Сити» (5–0)

воскресенье, 23:25 мск, фаворит: «Сан-Франциско» (2 очка)

Симпатичных афиш в этом туре много, особенно с участием команд с Севера НФК. «Детройт» может лишить «Миннесоту» нуля в графе поражений, а встреча «Пэкерс» с «Тексанс» грозит обернуться увлекательной перестрелкой. Но нельзя просто взять и обойти стороной ремейк прошлогоднего Супербоула.

Правда полноценным ремейком это не назовёшь, и дело не только в том, что игра регулярного сезона не сравнится с финалом. По-супербоульски сейчас играет разве что защита «Чифс». Из авторов тачдаунов в том сумасшедшем матче сейчас на поле может выйти только Микоул Хардмен — Маккэффри и Дженнингс травмированы, Вальдес-Скэнтлинг смотрит НФЛ по телевизору. «Чифс» не смогут рассчитывать и на Пачеко с Раши Райсом, заметных персонажей в прошлом сезоне.

Схематически команды во многом нивелируют преимущества друг друга. «Фотинайнерс» едва ли не лучше всех играют широкий вынос, но защита действующих чемпионов с Ником Болтоном во главе лучше всех его останавливает. Патрик Махоумс в этом году использует скрины как не в себя, но защита «Сан-Франциско» очень грамотно действует против скринов.

С одной стороны, результат 5–0 для команды Энди Рида немного великоват в плечах. С другой, 7-й тур — худшее время, чтобы встречаться с ней. В игре против «Сейнтс» нападение, вернувшее сразу нескольких игроков из прошлого, выглядело убедительнее, чем во всех предыдущих матчах. У Махоумса отличный результат (10–3) в качестве андердога, а у Энди Рида — после недели отдыха (21–4).

Матч, который я бы вдумчиво посмотрел один

«Питтсбург» (4–2) — «Нью-Йорк Джетс» (2–4)

понедельник, 3:20 мск, фаворит: «Джетс» (2 очка)

На этой неделе произошло по одному важному изменению в составах обеих команд. «Стилерс» поменяли стартового квотербека, вернув миру Расселла Уилсона. Решение неоднозначное — Джастин Филдс играл прилично, занимает по пасовому рейтингу (93.9) 15-е место в лиге и совершил всего две потери за 6 матчей (перехват и фамбл). Да, нападение «Питтсбурга» взрывным не назовёшь, но этого следовало ожидать с учётом подписания двух квотербеков за гроши в межсезонье.

Уилсон вот уже несколько лет не демонстрирует футбол высокого уровня, и сейчас сложно представить, что он даст нападению Артура Смита в сравнении с Филдсом. Поговаривают, что рокировка квотербека вызвала недовольство части раздевалки «Сталеваров», так что оправдать выбор сможет разве что реальный прогресс пасового нападения. А это сложно сделать против защиты «Джетс».

В Нью-Йорке за две недели произошёл второй важный кадровый переворот — вскоре после отставки Роберта Сале клуб обменял из «Лас-Вегаса» Даванте Адамса, воссоединив его с Аароном Роджерсом. Я уже размышлял, почему приобретение одного ресивера может серьёзно изменить динамику нападения «Джетс», и сейчас мы сможем оценить ранние результаты бомбического трансфера. Совместные улыбки и шутки на камеру — это хорошо, но если в игре с «Питтсбургом» всё будет так же плохо, как и раньше, то шутить будут уже про воссоединившуюся парочку.

Матч, который я бы не стал смотреть и за деньги

«Индианаполис» — «Майами»

воскресенье, 20:00 мск, фаворит: «Индианаполис» (3 очка)

Логичнее было бы назвать лондонский Toilet Bowl между «Джегуарс» и «Пэтриотс», у которых на двоих две победы, но я буду комментировать этот матч, поэтому точно посмотрю. Игра в Индианаполисе вряд ли будет часто мелькать в Red Zone.

Во-первых, нападение «Долфинс» — худшее в лиге по набранным очкам, набирают по 12 за игру. Возможно, квотербек Тайлер Хантли за неделю отдыха чуть лучше приспособился к схемам Майка Макдэниела и сыгрался с принимающими. Но всё равно не верится, что он сделает игру, если «Колтс» забьют вынос. «Инди» очень плохо играл против выноса на старте сезона, но прибавил в последние недели, а «Майами», напротив, набирает разочаровывающие 3.9 ярда за попытку.

Во-вторых, «Колтс» возвращают в стартовый состав Энтони Ричардсона. Мне интересно следить за прогрессом молодого квотербека на длинной дистанции, но после периода выступлений Джо Флакко будет сложно перестраиваться на парня, который среди потенциальных ресиверов видит всех игроков на поле вне зависимости от цвета формы.

V = Vendetta

Сейкуон Баркли возвращается в Нью-Йорк

На протяжении 6 лет Баркли был лицом «Нью-Йорк Джайентс», а теперь возвращается на «Метлайф» в качестве движущей силы (и, скажем прямо, чуть ли не единственного светла пятна в нападении «Иглс») соперника по дивизиону.

Союз «Джайентс» и Баркли привёл всего лишь к единственной победе в плей-офф, а у «Филадельфии» как будто больше ресурсов для успеха раннинбека — сейчас Баркли 4-й в лиге по набранным ярдам на выносе (482). И против слабой защиты «Джайентс» против выноса (только «Биллс» хуже) он вполне может подняться до топ-3. Даже если Баркли отказывается использовать слово «месть» в отношении предстоящего матча.

За чем следить в остальных матчах

1. За тем, как Дрейк Мэй разносит пасовую защиту «Джексонвилла» , худшую в лиге (276.7 пасовых ярда за матч). В прошлой игре «Джегуарс» позволили другому новичку Кейлебу Уильямсу набрать 226 пасовых ярдов и 4 тачдауна. Поражение от «Пэтриотс» может стать фатальным для карьеры Дага Педерсона в клубе.

2. За попыткой «Сихокс» остановить свободное падение. После 3 побед на старте сезона команда Майка Макдоналда проиграла следующие 3 игры. Сейчас у них было больше времени на подготовку к матчу с «Атлантой». Ключевой момент — обеспечить давление на Кирка Казинса, выигравшего уже несколько матчей при чистом конверте.

3. За нападением «Теннесси» без Уилла Левиса. У генератора мемов проблемы с плечом, поэтому стартовым квотербеком будет Мейсон Рудолф. Рудолф на протяжении большей части своей карьеры — скучный, невыразительный гейм-менеджер. Но если он не бросит пик-сикс, это будет уже большим подспорьем для Брайана Кэллахена.

4. За дебютом Амари Купера в нападении «Биллс». Вряд ли экс-игрок «Кливленда» успел многое отработать за короткий срок после обмена, но всё равно интерес к тактическим изменениям в пасовой игре «Баффало» высокий. Хотя вызов сразу же серьёзный — защита «Теннесси» меньше всех в лиге пропускает суммарных ярдов за игру (248.8).

5. За возвращением Ника Чабба на поле. Монстр выноса из «Кливленда» не играл больше года. Не стоит ждать чего-то большего, чем эпизодических появлений, но сам факт камбэка очень трогательный. Не так много поводов у болельщиков «Браунс» сейчас чему-то порадоваться.

6. За заочной дуэлью Майлса Гарретта и Трея Хендриксона , которая должна украсить битву в Огайо. Дешон Уотсон притягивает сэки как магнит, а Джо Бурроу у Гарретта — любимый клиент.

7. За соотношением тачдаунов и перехватов у Джордана Лава. Квотербек «Пэкерс» сейчас главный ганслингер НФЛ — великолепный плеймейкер без страха совершить потерю мяча. «Грин-Бэй» и «Хьюстон» вообще в чём-то кажутся зеркальным отражением друг друга — две молодых команды с зубастой защитой, отличным раннинбеком, ну и про пасовую игру я вообще молчу. У этого матча не самый высокий тотал по очкам (47.5), но мне кажется, что именно здесь может быть жарче всего.

8. За противостоянием Бена Джонсона и Брайана Флореса. Это координатор нападения «Детройта» и координатор защиты «Миннесоты». Оборона «Вайкингс» в первые полтора месяца сезона действовала как торнадо, сметающий всё на своём пути. Но линия нападения «Лайонс» — это бункер, в котором можно пересидеть любые стихийные бедствия. Всем известно, что эффективность игры Джареда Гоффа напрямую завязана на целостность его конверта. Не будет выноса (а «Миннесота» пока очень хороша против игры по земле) и времени у Гоффа — «Миннесота» продолжит победную серию.

9. За тем, сколько болельщиков «Рейдерс» придут на стадион «Соуфай». У «Рэмс» не такая плохая ситуация с болельщиками в Лос-Анджелесе, как у «Чарджерс», но «Рейдерс» сохранили здесь за собой большую фан-базу в период выступлений в 80-е.

10. За уничтожением «Каролины» Джейденом Дэниелсом. Игра даже может быть обоюдоострой, учитывая кадровые потери «Вашингтона» в защите, но мы будем наблюдать за противостоянием самого опасного из молодых квотербеков и худшей защиты в лиге.

11. За перестрелкой в матче «Тампы» и «Балтимора». У «Бакканирс» перекос в сторону пасовой игры, и это хорошо сочетается со слабой защитой против паса у «Балтимора». Но и остановить Ламара с Дерриком Хенри в последние недели никому не удаётся. Матч идёт в неудобное время, но хотя бы посмотрите хайлайты с утра во вторник.

12. За возвращением Того Самого Херберта. Наконец-то Джастин перестал быть гейм-менеджером и напомнил себя прежнего в игре против «Денвера». Против уязвимой защиты «Аризоны» можно расширить и углубить.

Больная фантазия

Джош Аллен бросит перехват в игре с «Теннесси». До сих пор квотербек «Баффало» остаётся единственным стартовым квотербеком без перехвата в этом сезоне. Ни одного подарка защитнику на протяжении 156 пасовых попыток. Все серии имеют свойство заканчиваться, а защита «Тайтенс» отдаёт меньше всех пасовых ярдов за матч (137.0) и попытку (5.5). Окна уже, риск выше.

Здоровое фэнтези

В ситуации, когда тайт-энды мало набирают, попробуйте сделать ставку на нынешнего и бывшего игрока «Пэтриотс» . Хантер Хенри и так выглядит неплохой фэнтези-опцией после 10+ очков против «Хьюстона» на прошлой неделе (без PPR), а теперь ему предстоит играть против защиты «Джегс». Коул Кмет на прошлой неделе набрал против них 24 очка.

Тайлер Хантли в матче 5-го тура целых 8 раз выцеливал Джонну Смита. Это вообще характерно для квотербеков, не очень хорошо знакомых с нападением — тайт-энда проще разглядеть и в него попасть. Говорят, на неделе отдыха «Долфинс» делали акцент на взаимосвязи квотербека и тайт-энда.

QB-рейтинг «Зов лавки»

1. Расселл Уилсон («Питтсбург») — можно представить ситуацию, в которой Уилсон выходит против защиты «Джетс» и сразу же всё портит. Вернуться к варианту с Филдсом будет очень просто.

2. Энтони Ричардсон («Индианаполис») — период игры с Джо Флакко дал тренерскому штабу «Колтс» представление о нижней границе возможностей этой команды. Если Ричардсон вновь сыграет в минус, то никому уже не придётся ждать травмы плеча.

3. Дешон Уотсон («Кливленд») — блажен, кто верует!

Что подадут на «Тейлгейте»

Привычная для октября большая программа. Стартуем матчем в Лондоне с комментарием Станислава Рынкевича. Затем отдельно вынесенный матч «Атланта» — «Сиэтл» и две волны Red Zone: первая — с Рынкевичем, вторая — с Леонидом Анциферовым.

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