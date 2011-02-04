НФЛ. Брэди – первый игрок в истории, выигравший шесть Супербоулов

Сегодня определился чемпион НФЛ. В финале «Нью-Ингленд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» (13:3), выиграв шестой титул.

Квотербек «Пэтриотс» Том Брэди стал первым игроком в истории НФЛ, шесть раз побеждавшим в Супербоуле.

«Это много значит для меня. Многие ребята приняли участие в этом путешествии, с этой командой, здорово быть частью всего этого. Ты каждый день выкладываешься по максимуму. Футбольный мир очень требователен, в такие моменты давление всегда велико, потому что надо сыграть еще лучше, чем обычно.

Безусловно, этот матч по разным причинам отличается от остальных игр. Это самая крутая игра, уникальный опыт. Мне повезло быть частью стольких великолепных команд», – отметил Брэди.

Пока вы спали, «Нью-Ингленд Пэтриотс» стали величайшей династией в истории спорта