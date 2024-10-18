В США из-за волейболистки-трансгендера женские волейбольные клубы бойкотируют игры с командой из Сан-Хосе

14 октября руководство университета Невады выпустило заявление об отказе играть с соперницами из университета в Сан-Хосе.

Решение было принято после собрания волейболисток, на котором они провели голосование: играть с командой университета Сан-Хосе 26 октября или нет. В своём обращении команда университета Невады поддержала другие клубы, которые ранее также бойкотировали матчи с Сан-Хосе.

«Мы требуем, чтобы наше право на безопасность и честную конкуренцию на площадке соблюдалось. Мы отказываемся участвовать в любом матче, который усиливает несправедливость по отношению к спортсменкам», — сказано в заявлении.

Корень проблемы кроется в ситуации с Блэр Флеминг, которая выступает за команду университета Сан-Хосе с 2022 года, являясь трансгендером.

Как пишут СМИ, неясно, знало ли вообще руководство учреждения о том, что Флеминг трансгендер. Однако в ряде матчей Флеминг показывала слишком неестественную игру среди девушек.

Доводы подтверждает одноклубница Флеминг: по её словам, сама спортсменка признавалась, что биологически является мужчиной.

Соперницы Флеминг особо отмечают, что подачи волейболистки достигали порой 60 миль в час — такая сила приравнивается к средним показателям среди мужчин-волейболистов.