Елизавета Смолина – новая ведущая шоу челябинского «Трактора». Финалистка КВН и участница «Comedy Баттл»

В прошедшее межсезонье челябинский «Трактор» пополнился звездным активом. Нет, мы не про тренерский штаб, не про вратарскую позицию, не про защитную линию и даже не про новую тройку нападения

Знакомьтесь, Елизавета Смолина – с этого сезона ведущая шоу «Трактор Live!»!

Елизавета родилась в 1995 году на ЧТЗ – районе, где располагается Челябинский тракторный завод. Детство провела около школы «Трактора», в 11 лет сломала позвоночник. «Я упала с качели, и после этого ее убрали. Но еще несколько лет ходили байки, что качель демонтировали, потому что девочка упала, сломала позвоночник и умерла. Получается, я живое привидение», – вспоминала Лиза.

Девочка перешла на домашнее обучение: в школу она вернулась только в седьмом классе. В это же время начала сочинять стихи и писать в школьную газету. Вопрос о выборе профессии даже не стоял: Елизавета поступила на факультет журналистики Южно-Уральского государственного университета.

В университете девушка увлеклась КВН, попала в команду «Театр уральского зрителя», с которой взяла региональную лигу, вышла финал всероссийской Первой лиги и выиграла Премьер-лигу. Затем были Высшая лига (та самая, которую ведет Масляков-старший), переход в ставропольскую команду «Михаил Дудиков» и финал главного КВН.

Затем Елизавета участвовала в «Comedy Баттл». Выступала одна, чтобы проверить собственные силы: «Это самая сложная сцена в моей жизни. Но я считаю, что я молодец: все это выдержала, прошла до полуфинала. В финал попасть не получилось, но это был мой первый опыт в стендапе, поэтому я считаю, что получилось очень даже неплохо».

Елизавета уже несколько лет живет в Москве, но этот фактор не помешал ей стать главным лицом шоу «Трактор Live»: Смолину пригласили на место Алены Гребеньковой, которая ушла в декрет.

«Перед сезоном мы провели пару тестовых закрытых эфиров, проанализировали ошибки и начали работать. Я, безусловно, не могу себя назвать экспертом в хоккее. Для этого в студии есть мой соведущий Михаил Зислис, знающий игру досконально и владеющий всей информацией по КХЛ и НХЛ. Мне кажется, у нас достаточно гармоничный тандем, который ярко дополняют гости. Наверное, благодаря этой «химии» за пару месяцев в студии хоккей стал мне еще понятнее», – рассказывает Лиза.

Девушка не вернулась в Челябинск насовсем: на каждый домашний матч она приезжает из Москвы. Так что Елизавета проведет полноценный хоккейный сезон – с многочисленными разъездами, как и игроки «Трактора»!

Фото: соцсети Елизаветы Смолиной