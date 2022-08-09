Лорен Хьюз – SMM-щица главных женских автогонок. У нее работа мечты: быстрые болиды + путешествия по всему миру + инстаграм

Трудно представить, что в 2022 году у какого-нибудь спортивного клуба, турнира или организации отсутствуют социальные сети.

Все в порядке с этим и у главных женских автогонок – Серии W. Ее соцсети ведет Лорен Хьюз:

Она работает в продвижении чемпионата с 2021 года – и довольно неплохо: на инстаграм Серии W сейчас подписаны более 250 тысяч пользователей, на твиттер – почти 100 тысяч.

Лорен была связана со спортом и до того, как освоила SMM: занималась чирлидингом в родном Ковентри!

Ну а теперь у нее просто работа мечты: автогонки + инстаграм + путешествия – неужели вы не мечтали о таком способе заработка?

Фото: instagram.com/