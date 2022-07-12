Эмели де Хойс – лучшая гонщица прошлого сезона испанской «Формулы-4». Ей 19, и она уже в серии поддержки «Формулы-1»

Вы точно уже слышали главную историю о последнем Гран-при «Формулы-1» в Австрии. Болельщики из Нидерландов приехали в Шпильберг, чтобы поддержать Макса Ферстаппена, и поболели так, что о них говорят уже несколько дней.

Безумие домашнего Гран-при «Ред Булл»: трибуны в оранжевом дыме, рев в честь Ферстаппена, разбор трассы на сувениры

За кого еще могли бы притопить те же любители автоспорта? Знакомьтесь, Эмели де Хойс!

Эмели – пилот команды Sirin Racing, которая участвует в главных женских гонках – Серии W: они разогревают публику перед некоторыми Гран-при «Формулы-1». В 2022-м девушка дебютировала в Серии W и после четырех этапов идет на 15- месте в общем зачете.

Эмели родилась 10 февраля 2003 года в городке Мейнсеренланд, что в 15 километрах от Роттердама. Ее отец Берт де Хойс – ветеран любительских автогонок, так что с хобби дочери было все понятно с самого рождения!

Девушка начинала с картинга, а в 2021 году дебютировала в испанской «Формуле-4» за голландскую команду MP Motorsport и была признана лучшей гонщицей сезона.

В общем, «Оранжевой армии» (так называют объединение болельщиков из Нидерландов) есть на кого обратить внимание, если их забанят в «Формуле-1»!

Фото: instagram.com/emely.de.heus