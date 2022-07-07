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Ей всего 17 лет, а она уже – в главных гонках для девушек: разогревает публику перед «Ф-1». Это Бьянка Бустаманте из Филлиппин

серия W
девушки и спорт
Авто Авто

Чем обычно занимаются девушки в 17 лет? Заканчивают школу, готовятся к поступлению в университет, отпрашиваются у родителей на тусовки (с обязательным возвращением домой до 22:00) и т.д.

А вот Бьянка Бустаманте гоняет в Серии W – женских гонках поддержки «Формулы-1» и главном чемпионате планеты для девушек!

Бьянка родилась 19 января 2005 года в Сан-Хосе. По национальности – филиппинка. Сейчас ей 17 с половиной лет.

Зимой 2022-го девушка поучаствовала в тестовых заездах Серии W вместе с еще 14-ю потенциальными гонщицами. И прошла отбор – попала в команду W Series Academy – туда серия определяет лучших «стипендиатов» с обязательством поддержки на два года. И не зря: ведь Бустаманте два года подряд признавалась лучшим азиатским картингистом!

Бьянка дебютировала на трассе в Майами и финишировала девятой. Пока это ее лучший результат на Гран-при: сейчас она идет на 14-м месте в общем зачете с двумя очками. Но ей только 17 лет!

Марта Гарсия – из главных женских гонок. Мечтает о «Ф-1», тестировалась за «Феррари», выигрывала старейшую картинговую гонку (как Алонсо, Феттель и Хэмилтон)

Джессика Хокинс – гонщица «Астон Мартин» и каскадер фильма о Джеймсе Бонде, который собрал $774 млн в прокате

Линдси Брюэр – модель и гонщица в американском аналоге «Ф-3». Почти 2 млн подписчиков в соцсетях!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; instagram.com/racerbia

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