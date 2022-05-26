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Бывшая Макса Ферстаппена – тоже гонщица. Ездит в команде Нико Росберга и лидирует в главном электроралли мира

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Нико Росберг Нико Росберг
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
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В 2021-м команда чемпиона «Ф-1» 2016-го Нико Росберга Rosberg X Racing стала первым чемпионом Extreme E – серии раллийных электрических внедорожников. По регламенту в составе пилотов должны быть и мужчина, и женщина, а в новом сезоне RXR прямо сейчас снова лидирует в командном зачете – давайте же познакомимся с быстрейшей девушкой-гонщицей на раллийных внедорожниках. Это Микаэла Алин-Коттулински!

Микаэла родилась 13 ноября 1992 года в Швеции, и ее дед Фредди – единственный швед, который выигрывал ралли «Париж-Дакар». Отец Джерри побеждал на юниорском чемпионате Швеции по ралли, а мама Зузанна вообще становилась чемпионкой Европы.

Микаэла в автоспорте с 12 лет. Сначала занималась картингом, затем попала в гонки туринговых автомобилей, а в 2014 году одержала победу в кубке «Фольксваген-Скирокко».

Микаэла несколько лет участвовала в чемпионате Швеции по турингу, и в 2021 году стала второй в общем зачете.

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