Бывшая Макса Ферстаппена – тоже гонщица. Ездит в команде Нико Росберга и лидирует в главном электроралли мира

В 2021-м команда чемпиона «Ф-1» 2016-го Нико Росберга Rosberg X Racing стала первым чемпионом Extreme E – серии раллийных электрических внедорожников. По регламенту в составе пилотов должны быть и мужчина, и женщина, а в новом сезоне RXR прямо сейчас снова лидирует в командном зачете – давайте же познакомимся с быстрейшей девушкой-гонщицей на раллийных внедорожниках. Это Микаэла Алин-Коттулински!

Микаэла родилась 13 ноября 1992 года в Швеции, и ее дед Фредди – единственный швед, который выигрывал ралли «Париж-Дакар». Отец Джерри побеждал на юниорском чемпионате Швеции по ралли, а мама Зузанна вообще становилась чемпионкой Европы.

Микаэла в автоспорте с 12 лет. Сначала занималась картингом, затем попала в гонки туринговых автомобилей, а в 2014 году одержала победу в кубке «Фольксваген-Скирокко».

Микаэла несколько лет участвовала в чемпионате Швеции по турингу, и в 2021 году стала второй в общем зачете.

Фанатам «Формулы-1» девушка тоже известна – ведь она несколько лет назад встречалась с Максом Ферстаппеном!