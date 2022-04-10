Вдохновительница героя Гран-при Австралии Албона из «Уильямса» – Лили Муни: одна из лучших китайских гольфисток и точно самая красивая!

Секрет сияния Алекса от счастья.

Александр Албон дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году за «Торо Россо», а в 2020-м дважды поднялся на подиум за «Ред Булл», а затем потерял боевое место и оказался в тестерах. Но в 2022-м Албон вернулся в «Формулу-1» за «Уильямс» – и уже набрал первые очки в абсолютно аутсайдерской команде после невероятного отрезка в 57 кругов на одном составе шин (при общей дистанции в 58 кругов).

Самое время узнать, кто вдохновляет Алекс на лихие обгоны и крутые виражи. Лили Муни Е!

Она – одна из лучших гольфисток Китая. С 2018 года она участвует в профессиональных турнирах, а занимается этим элитарным видом спорта с самого детства – с шести лет.

Отец Лили – владелец отельного и ресторанного бизнеса в Северной Америке. Девушка училась с США и Канаде и большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе. Сейчас она мечтает занять первую строчку в рейтинге LPGA (Ladies Professional Golf Association) и стать лучшей гольфисткой планеты.

С Албоном она встречается с 2020-го: гонщик старше ее на четыре года. Девушка часто ездит с Алексом Гран-при и поддерживает его в паддоке – когда турниры не пересекаются.

Албон сияет от счастья почти на всех фотографиях, но с ней – в особенности!