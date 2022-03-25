В «Ф-1» новая телезвезда: бывшая гонщица и посол по многообразию. Делит эфиры с чемпионами и получила собственную программу

В «Формуле-1» новая звезда! Нет, не гонщик, не механик и даже не босс команды.

Наоми Шифф – новая ведущая ТВ-шоу «Any Driven Monday»: 60-минутной программы на Sky Sports F1.

Наоми давно знакома с автоспортом: начала в 16 лет в южноафриканской юниорской «Формуле», быстро перешла в кузова и клубные гонки, а в 2018-м участвовала в легендарной гонке «24 часа Нюрбургринга» – даже заняла второе место в своем классе. Главное достижение Шифф – титул чемпиона Азии Clio Cip-2014 (7 побед в 10 гонках).

Девушка родилась в Бельгии 18 мая 1994 года, росла и училась в Южной Африке, сейчас живет в Великобритании. Наоми не забывает свои корни – на форме всегда выделяла флаг Руанды, родины ее мамы.

В 2019-м Наоми перешла в специальный гоночный чемпионат для девушек – Cерию W, а в 2 2020 году стала его послом по вопросам разнообразия и инклюзивности.

В марте Наоми представлена как новое лицо «Формулы-1» на Sky Sports, разделила аналитический эфир с чемпионом 1996-го Дэймоном Хиллом и тут же получила собственное часовое шоу. Дебют состоялся на Гран-при Бахрейна – отзывы зрителей сплошь положительные!

Причем начала она сразу беседой с Льюисом Хэмилтоном – редко дающим долгие эксклюзивы. Легендарный чемпион признался, что впервые у него брала интервью цветная женщина, которая разбирается в автоспорте.

Реакция Хэмилтона на появление Наоми в паддоке и эфире – «это история!». Похоже, девушка обречена на успех – особенно в мире все большего стремления к равенству. Ведь до Наоми темнокожих ведущих было по сути лишь трое: Сэм Коллинс на Tech Talk в F1 TV, репортер официального сайта «Ф-1» Лоренс Барретто и эксперт Sky Sports F1 (и бывший пилот) Карун Чандок из Индии.