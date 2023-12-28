30 самых заплюсованных постов 2023 года

Ваши любимые тексты.

Недавно вы ознакомились с лучшими комментариями года. Пришло время для не менее традиционной подборки: посты, которые понравились вам в 2023-м больше всего.

Все картинки кликабельные (текст откроется в новом окне) – читайте сейчас или сохраняйте, чтобы вернуться к понравившимся текстам в новогодние каникулы.

Вперед!

30. «Спасибо болельщикам других клубов, которые писали не очень хорошие вещи. Вы меня мотивировали.

Спасибо болельщикам «Зенита» за поддержку даже в самые темные времена. К сожалению, в последнее время мы не всегда виделись на стадионах, но знайте: вы – топ.

Четыре года назад я приходил в «Зенит», потому что мне был интересен новый опыт.

Сейчас я ухожу человеком, в сердце которого навсегда сохранится любовь к «Зениту», Петербургу и России».

29. «Чтобы понять, насколько стадион стал тише, нужно послушать объявление состава «Зенита». Если раньше выкрикнуть фамилию игрока было важной миссией трибун, то теперь Константин Анисимов, диктор и актер театра «Балтийский дом», отдувается за всех. Болельщики взбодрились только на одном имени – Сергея Семака.

Сцену придумали, чтобы работать с атмосферой и во время игры. Замещать Вираж должны барабанщики в клубных футболках, мужчины с флагами и два небольших сектора активных болельщиков (по бокам от сцены). Только болельщиков ли? Могут ли это быть те самые люди, которых набирали в паблике и которые репетировали за день до игры?»

28. «Юбилей Максима Горького (155 лет) неожиданно стал и футбольным событием: «Пари НН» теперь играет с цитатами писателя на форме.

В самом Нижнем Новгороде, который в советскую эпоху назывался Горький, развешны огромные варианты джерси. Мы считаем, что Горький на самом деле много писал о российском футболе разных лет. Просто об этом не догадывался».

27. «РПЛ вернулась, но посещаемость на стадионах в 18-м туре – катастрофа. Лучше всего о ней говорят предматчевые общие планы стадионов.

Смотрим и грустим».

26. «Развлечение может настигнуть нас когда угодно, но история? О, она в футболе творится исключительно вечером. Возможно, все дело в телекартинке, так как всем нам известно, что сочетание зеленого газона, темно-синего неба и пронзающего света софитов – это не что иное, как самая настоящая магия. А возможно, это просто эффект накопленных впечатлений от всех сыгранных когда-либо матчей плей-офф и финалов, которые проходили вечером. О чем тут вообще говорить, если даже Лига Европы вечерами кажется хоть немного значимым соревнованием.

И к слову, раз уж мы коснулись Лиги Европы... Только я не понимаю, как за столько лет мы до сих пор не догадались перенести матче ЛЕ с четверга на вторник, а затем подвинуть Лигу чемпионов на день вперед, чтобы менее значимый турнир выступал в качестве закуски перед более значимым, а не наоборот? Зачем мы столько лет смотрим, как Луи Си Кей выступает на разогреве у Вадима Галыгина? Серьезно... у кого-нибудь есть ответ?»

25. «Накануне игры в редакцию Sports.ru поступило обращение от одного из читателей из Санкт-Петербурга. Он сообщил, что на официальных страницах ряда школ города (как общеобразовательных, так и спортивных) висят объявления о возможности получить бесплатные билеты на игру «Зенит» – «Химки».

Sports.ru проверил эту информацию своими руками. Мы обнаружили десятки однотипных объявлений, где всем желающим подписчикам сообществ без каких-либо условий предлагается получить промокод на бесплатный билет».

24. «Это не ошибка – у «Кадиса» правда есть официальная группа вконтакте. Несмотря на события в мире, в январе 2023-го клуб предложил Льву администрировать паблик, рассчитанный на русскоязычную аудиторию. С тех пор парень общается с директором «Кадиса» по соцсетям Хосе Гримой, а еще – получает от клуба подарки и зарплату.

Сейчас расскажем, как так вышло. Слово – Льву Костину».

23. «Тедеско реально приезжал на базу в 7 утра и оставался до позднего вечера. Причем не только он, но и Урванчки с Хинкелем. Я еще думал: «Как они не устают друг друга, они же постоянно вместе».

И тогда впервые задумался: «Сколько же нужно времени, чтобы работать главным тренером». Честно говоря, всегда не понимал этот посыл: «Я 20 лет играл, зачем мне учиться, чего я там не знаю».

Нет, так не работает. Условно, вспоминаю себя у Гржебика в «Динамо» 20 лет назад. К нему по-разному относятся, но это был серьезный европейский тренер со своей философией. И он предлагал какие-то новые неожиданные вещи. Вот только уже 20 лет прошло, все миллион раз поменялось.

На обучении нам даже говорили: «С 2006-го по 2013 год футбол стал на 35% интенсивнее. С 2013-го – все еще сильнее ускорилось . И если тогда работали одни вещи, то сейчас работают другие. Твоя карьера – какая бы она ни была успешная – просто не ответит на большинство новых вопросов. Потому что все это было в прошлом, когда другое считалось правильным».

22. «Красота – понятие очень субъективное. Она, как известно, в глазах смотрящего. Тем более, когда речь идет о баскетболе. Любителям конструктивизма красивыми покажутся «Сперс» начала нулевых с их квадратно-гнездовой манерой игры, а фанатам фэнтези понравятся невесомые эльфийские кружева «Финикса» Майка Д’Антони. Кто-то, возможно, искренне полюбит даже «Хьюстон» времен все того же Д’Антони, хотя на психологическую карту этого человека я бы с интересом взглянул. В общем, все это – чистая вкусовщина.

Тем интереснее смотреть, как нечто прекрасное появляется в совершенно неподходящих для этого условиях, и чудесный цветок прорастает сквозь мертвую каменистую почву. Идеальный пример тому – «Сакраменто».

21. «19-й тур РПЛ открылся грустным зрелищем . На игру «Торпедо» – «Урал» в Химках пришли 207 человек – очередная победа Fan ID.

«Арена Химки», вмещающая 18636 человек, заполнилась чуть больше, чем на процент. Тоска».

20. «Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал. Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная».

19. «Вадим Лукомский – один из символов Sports.ru. За 15 лет он прошел путь от блогера и редактора Трибуны до ведущего автора. Вадим первым доступно и увлекательно заговорил о тактике в России и повлиял на всю индустрию. Мы записали это интервью, чтобы ближе познакомить с человеком, чьи материалы вы видите в ленте каждую неделю. И чьи материалы делают эту ленту сложнее в самом хорошем смысле».

18. «История «Оклахомы» эпохи Дюрэнта поучительна тем, что показывает, какая это безумно сложная система – баскетбольный клуб, и от какого немыслимого количества мелочей зависит ее равновесие. Все эти «Он бы точно выиграл две гайки» нелепы по определению – еще Клаузевиц писал про столкновение двух живых сил в бою, когда не только от тебя зависит его исход, но и от противника, местности, времени и еще массы факторов. Каким бы ты ни был гениальным управленцем и провидцем – одна травма ведущего игрока, и где оно, твое реноме? Сломайся перед драфтом Дюрэнт, а не Оден – и где она, твоя «Оклахома»?»

17. «На Sports.ru прочитал текст о 30-летнем тренере «Реймса» Вилле Стилле. Он рассылал резюме в бельгийские клубы. Мне понравилась идея, решил: «Почему бы и нет?» Открывал таблицы вторых-третьих лиг чемпионатов Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Греции. Дальше смотрел результаты последних пяти-шести матчей – у кого все плохо. Конечно, в основном это были клубы из нижней половины таблицы. Дальше искал контакты этих клубов: чьи находил, туда и отправлял».

16. «27 января аутсайдеры одной из групп Второй лиги «Знамя» (Ногинск) и «Зенит» (Пенза) провели товарищеский матч в Краснодарском крае. Первый тайм закончился со счетом 0:0, а во втором команды устроили яростную перестрелку и красиво закончили 4:4.

Казалось бы, с чего мы про это пишем?

Потому что перед нами – матч-призрак. Автоматическая статистика о нем есть во всем интернете – от Sports.ru до сайтов букмекеров, на него принимались ставки, счет опубликован на сайте пензенского «Зенита». Но еще более убедительный набор аргументов в пользу того, что на самом деле «Знамя» и «Зенит» не выходили на поле, а находились почти в 650 километрах друг от друга, то есть в Ногинске и Пензе соответственно. И кто-то другой организовал мифический матч, где бегали совсем не профессионалы, а подставные футболисты».

15. «Вообще, идея привезти баскетбол именно в Орландо на тот момент выглядела достаточно спорной. Во-первых, Флорида – царство студенческого футбола вообще и «Флориды Гейторз» в частности. Во-вторых, годом раньше в лиге дебютировала другая команда из Флориды – «Майами Хит»; с учетом первого пункта, наличие двух баскетбольных команд в одном штате казалось явно избыточным. Особенно вспоминая влачивших жалкое существование «Клипперс», которые после переезда франшизы из Сан-Диего в Лос-Анджелес были дальше от зоны плей-офф, чем я от женитьбы на Эм… кхе-кхе, Эмили Блант».

14. «Мы любим футбол России не только за саму игру, но и за веселье вокруг. Его всегда было столько, что наберется и 1000 мемов. Всей редакцией Sports.ru мы выбрали сто самых легендарных – в них все наши теплые чувства к родной лиге, которую не заменит ни один другой чемпионат на свете».

13. «Алексей Андронов уже семь лет не работает на «Матч ТВ» и комментирует для «Виасата», который в 2022-м сменил название и потерял многие трансляции. А в мае Андронов конфликтно расстался с «Советским спортом», где сначала был креативным продюсером, а затем писал тексты вне штата. Мы поговорили, как он воспринимает жизнь и профессию в новой реальности».

12. «Он никогда не ставил футбол на первое место, не следил за собой в степени, в которой могут (или даже обязаны) современные суперзвезды, и не готов был это менять. Почему так получилось? Точного ответа нет, но позволю себе вольное предположение. Мне кажется, дело в том, как рано и ярко зажглась его звезда. Помните, как ему показывали желтые за слишком провокационные финты? Он был слишком хорош – настолько, что футбол на том уровне действительно был не готов к его блеску. Буквально не знал, как реагировать.

Юный Ней творил уникальные вещи и заставлял игру меняться. Его конкурентами были не звезды бразильской Серии А, а Пеле и Гарринча. В 14 лет его пытался переманить «Реал Мадрид», так как он видел в нем талант масштаба Месси. Потом он окажется в одной команде с Лео. До определенного момента все складывалось слишком идеально. И даже слишком легко».

11. «Андрей, привет! Это Александр Овечкин. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ведешь статистику. Надеюсь, что когда-нибудь побьем рекорд (Гретцки), и твоя статистика будет на вес золота. Удачи».

Дух после просмотра видео перезвонил. Его голос был очень радостным, он несколько раз поблагодарил и сказал, что ему безумно приятно.

Такие истории делают спорт чуточку лучше».

10. «Игоря Акинфеева считают лучшим вратарем в российской истории не только благодаря навыкам, но и из-за уникального стержня. Он никогда не был вторым и в 37 не собирается выпадать из элиты.

Многие считают, что Акинфеев железный и неприступный, поэтому нам показалось важным раскрыть его с другой стороны. Вадим Кораблев попросил Игоря поразмышлять о характере и объяснить, что даже самые непоколебимые звезды переживают из-за ошибок, борются с давлением и разбираются в себе».

9. «Эта фотография показывает абсолютное счастье, которое нам дарит спорт. Плевать на ливень! Одежда промокла, можно замерзнуть и простыть, но болельщики остаются на улице – чтобы разделить с любимой командой самые яркие мгновения. Грилиш тут просто рок-звезда, отбарабанившая два часа концерта и впавшая в эйфорию. Кажется, еще чуть-чуть – и он заберется на перила, сиганет в толпу. Толпа поймает, покачает и, конечно, вольет в Джека еще одну банку пива. Он поглотит ее за пять секунд, вернется на второй этаж автобуса – и сыграет главный хит на бис. Джек Грилиш пьет за вашу любовь к игре.

Эта фотография – ода свободе».

8. «Интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну, вероятно, получилось интереснее самого перехода в «Локомотив».

Это вообще редкость: большой российский футболист не бубнил заученные буквы, а говорил что думает и как хочет – с оборотами вроде «Я же не хер с горы» и «Мне не дали обкакаться самому» (про Турцию). Это было даже не интервью и не фильтрованный разговор с бутылкой итальянской воды у ножки стула. Это двухчасовое самораскрытие персонажа. Нобель Арустамян совсем не давил и не выжимал ответы – он будто стал зеркалом и позволил 4-кратному чемпиону России говорить самому с собой. А мы это подслушали и узнали много интересного».

7. «Комментарии на Sports.ru – целая вселенная, которая делает сайт лучше. 1 декабря нам исполнилось 25 лет. И хотя комменты немного моложе, именно они делают Спортс особенным медиа и именно их феномен хочется осмыслить. У этого текста две генеральные цели.

Первая: узнать, как зародились комментарии, какие люди туда приходили и почему называли сообщество любимым.

Вторая: объяснить, как комментарии меняют Sports.ru сегодня и почему они так важны».

6. «С Олегом Романцевым мы встретились в академии Черенкова. Я принципиально не затрагивал вещи, про которые у него спрашивают бесконечно. Это интервью – чтобы понять, как Олег Романцев стал Олегом Романцевым. Что его воспитало, что для него ценно и отвратительно, какими он видит эпохи, как живет сегодня – в стороне от команды, к которой, кажется, хочет быть чуть ближе».

5. «6 февраля на юге Турции произошло мощнейшее землетрясение: погибли больше 40 тысяч человек, а свыше 100 тысяч уже не смогут вернуться в свои дома.

В первые дни катастрофы многие страны делегировали в Турцию спасательные команды – и благодаря им удалось сохранить больше тысячи жизней.

На месте катастрофы работали не только спасатели, но и обычные волонтеры, в том числе из России. Один их них – давний пользователь Sports.ru Юлай Мамбетов».

4. «Сразу важная оговорка. Жизнь Леонида Слуцкого, его слова и решения – исключительно дело Леонида Слуцкого. Здорово, если новый этап его радует и он чувствует себя счастливо. Но я не узнаю человека, который был мне очень симпатичен. И судя по комментариям на Sports.ru, принять его обновленный образ не могут еще очень многие».

3. «Недавно с одним из друзей в «Лужниках» пробежал пятерочку. Дальше мы пошли в баню, а там нас ждал третий друг. Он играл со мной лет в 14-15. И спрашивает: «Ушастый, какая пятерка? Ты же в детстве вообще бегать не мог, мы из-за тебя кроссы перебегали заново».

Так и было: команда бежит три круга – если не укладывается в нужное время, заново. Чаще всего бегали заново из-за меня. Напихать, правда, мне не могли. Я, во-первых, капитан, а во-вторых – ну что я сделаю? Бегу, стараюсь, задыхаюсь. Просто не получается! Ребята даже пытались тащить на себе, но тоже не вышло.

Однажды, когда из-за меня надо было перебегать третий раз, тренер говорит: «Ладно, хватит, иди поотжимайся – и довольно. До 17 лет, пока кресты не получил, бегать просто ненавидел. И, конечно, не бегал. Тренер дает кросс, все бегут, два вратаря в конце плетутся – да и нормально».

2. «На домашнем матче «Спартака» грустно, а «Зениту» в Петербурге пришлось включать записанный звук фанатской поддержки – все из-за Fan ID, который с весны обязателен на всех матчах РПЛ.

Что же эта мера дает нашему футболу?»

1. «Очень многие из вас помнят его тексты об АПЛ. Кто-то через них познавал культуру английского футбола. А кто-то через них в английский футбол влюблялся. Или учился смотреть на него по-новому – замечая не только «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но и ускользающие от большинства прелести «Уотфорда» и «Рединга». Он писал так, что вы влюблялись в то, чем пять минут назад даже не интересовались.

Совсем немногие знали, что Дима 12 лет болел, его организм мучила страшная болезнь. Поэтому текстов, которые все так любили, стало меньше. Но Дима, несмотря на сложности со здоровьем, продолжал работать. Сто процентов времени он был редактором. Переступил через любовь к собственному творчеству и помогал творить другим.

Очень многие из вас помнят и любят тексты, которые Дима придумал и отредактировал – просто вы об этом не знали. Он дарил сюжеты и открывал творческие приемы нескольким поколениям авторов. Он зажигал звезд – с его сообщений запустились карьеры очень многих ребят в нашей команде.

Работа редактора для читателя скрыта под капотом. И где-то там, в тени, Дима каждый день запускал мотор, чей звук всех так соблазнял. Здоровье барахлило, а этот мотор ленты текстов Sports.ru – никогда. Что бы ни происходило».